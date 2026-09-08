Зараз її обговорюють не лише через саму кримінальну справу. У центрі уваги опинився Instagram Івахненко (яки вона вже закрила), в якому дівчина демонструє дорогі прикраси, автомобілі, хизується люксовими брендами, як-от Loro Piana, Porsche, і навіть одяг, у якому юристка приходить до суду. 24 Канал розповідає найцікавіші факти з біографії і лайфстайлу Івахненко, та про бурхливу і влучну реакцію соцмереж та суспільства.

Хто така "Муза"



Єлизавета Івахненко / Фото Інстаграм



Як повідомляє МЕЖА - антикорупційний центр, вони встановили, що під цим псевдонімом у матеріалах справи ВАКС фігурує саме Івахненко. За версією слідства, вона була близькою особою Сергія Кропиви, якого у справі називають "Канцлером".

Як повідомляє НУ ОЮА, Єлизавета Івахненко навчалася у них з 2017 до 2024 року. У 2024 році отримала диплом магістра.

Після цього працювала в університеті лаборанткою, а також на громадських засадах виконувала обов'язки заступниці декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій.

Паралельно Івахненко продовжила навчання в аспірантурі. Наприкінці 2024/2025 навчального року вона припинила трудові відносини з університетом.

Porsche, Loro Piana і "це все треба видаляти?"



Єлизавета Івахненко-Муза в Інстаграмі



Найбільше уваги "Музі" принесли, мабуть, не диплом і не посада в університеті, а кілька фраз з оприлюднених записів НАБУ.

Як повідомляє Еспресо, на них жінка, яку слідство називає "Музою", говорить про Porsche, Loro Piana, годинники, браслети, сумки та шуби. В одному з діалогів вона запитує, чи потрібно все це видаляти.



"Мені взагалі все треба видалити… У мене тут Porsche, Loro Piana, Mimi, квіти, годинники, браслети, сумки. Мені все треба видаляти?"

А що було в Instagram?

Окрема частина цієї історії – соцмережі. Всі звернули увагу на фотографії з колишньої відкритої сторінки Івахненко. Серед іншого, вони аналізували дорогі прикраси та речі, які можна побачити на фото.

Зокрема, ТСН пише про прикрасу Messika, яку журналісти порівнювали з тією, що згадується в матеріалах справи. Наразі Instagram Івахненко закритий.

Mercedes, нерухомість і ще багато люксу

Увагу журналістів Слідство.Інфо привернуло не лише те, що було на фотографіях ,але й список майна:

У червні 2025 року Івахненко стала власницею Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випуску.

У жовтні того ж року на неї оформили нежитлове приміщення площею понад 150 квадратних метрів у Печерському районіКиєва.

Також у січні 2026 року квартира в Одесі площею 64,5 квадратного метра з'явилася у власності її матері.

Водночас важливо не змішувати відкриті дані про майно з висновками про його походження. Це різні речі, а остаточну оцінку доказам у справі має дати суд.

Дорогий одяг у суді



Єлизавета Івахненко / Фото Суспільне



Окремий епізод цієї історії – образи Івахненко у Вищому антикорупційному суді. 6 вересня вона прийшла на засідання у куртці Saint Laurent, вартість якої у мережі оцінили приблизно у 2,7 тисячі євро.



Скрін з сайту mytheresa



Наступного дня образ був іншим. Івахненко з'явилася у жакеті українського ательє Stassia 12, який, за даними ТСН, коштує 13 600 гривень.

Скріншот з соцмереж

У чому підозрюють "Музу"

Як повідомляє Суспільне, за версією слідства, Івахненко фігурує у справі НАБУ та САП "Карфаген". Імовірно, вона була близькою особою Сергія Кропиви, якого в матеріалах справи називають "Канцлером".

За версією ВАКС, Івахненко, імовірно, могла бути залучена до легалізації коштів злочинної організації. Захист це заперечує.

Сама Івахненко заявляла в суді, що не знала про жодну злочинну організацію і не має стосунку до того, що їй інкримінують.

Що вирішив суд

Як повідомляє 24 Канал, 7 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Івахненко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Альтернативою суд визначив заставу у 20 мільйонів гривень. Прокуратура при цьому просила заставу у 50 мільйонів гривень.

Важливо: Івахненко має статус підозрюваної, а не засудженої. Її вина не встановлена судом.

Мережа вже зробила з "Музи" мемного героя

Як і завжди українці вирішили трошки пожартувати й тут. І використали для цього улюблену розвагу - створення мемів.

Porsche, Loro Piana, "Муза", "Королева", дорогі образи та судові засідання дуже швидко стали матеріалом для жартів у соцмережах.



























Українські користувачі активно обговорюють не лише саму справу, а й стиль Івахненко. Особливо після появи в суді у Saint Laurent за кілька тисяч євро.





