Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Що відомо про запобіжний захід?

7 вересня слідчий суддя ВАКС частково підтримав позицію САП та НАБУ й застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 мільйонів гривень застави. Термін дії запобіжного заходу визначили до 2 листопада 2026 року. Варто зазначити, що прокуратура просила призначити заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.

Під час засідання прокурор оголосив записи розмов, у яких фігурувала Івахненко. Зокрема, підозрювані обговорювали відкриття ФОПів, у тому числі на ім’я її матері, перекази коштів та внесення грошей на рахунки.

Івахненко заперечує звинувачення. Вона заявила, що оприлюднені записи могли бути викривлені та вирвані з контексту, а детальні пояснення планує надати після ознайомлення з матеріалами справи.

Напередодні ВАКС також взяв під варту Сергія Кропиву – співмешканця Івахненко та заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора. Його підозрюють у "кришуванні" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підозрюваного працівника Офісу генпрокурора вже відсторонено та ініційовано його звільнення. Також призначено внутрішні перевірки й поліграфи для працівників, які займаються справами нелегальних колцентрів.

Кравченко наголосив, що у разі виявлення причетних до незаконної діяльності працівників їх притягнуть до відповідальності. Сам генпрокурор також спростував чутки про свою госпіталізацію чи зникнення, а також будь-яку причетність до справи "Карфаген", яку розслідують антикорупційні органи.