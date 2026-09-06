Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Що розповів Кравченко про справу?

Посадовець категорично заперечив власну причетність до будь-яких незаконних схем. Він доручив детально перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва, де працював фігурант справи, а також підрозділу з протидії кіберзлочинності.

Окрім того, обов'язкове проходження поліграфа чекає на всіх без винятку співробітників, які здійснюють процесуальне керівництво у справах щодо нелегальних колцентрів.

За результатами перевірок ухвалюватимуться кадрові та службові рішення, а за наявності підстав – кримінально-процесуальні. Якщо інші працівники сприяли колцентрам, втручалися в розслідування або прикривали незаконну діяльність, їхні дії також отримають правову оцінку,

– наголосив Генпрокурор.

Він також додав, що за останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків, припинили діяльність майже 340 шахрайських осередків та повідомили про підозру понад 183 особам.

Очільник Офісу Генерального прокурора окремо прокоментував перебіг слідчих дій та чутки у медіа. За його словами, правоохоронцям надали повний доступ до робочого кабінету, а оприлюднене в мережі фото сейфа з готівкою не має жодного стосунку ні до нього, ні до ОГП загалом.

Інформацію про своє нібито зникнення чи госпіталізацію Кравченко спростував, запевнивши, що перебуває на робочому місці та працює у звичному режимі.

Нагадаємо, НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. Учасники угруповання, за версією правоохоронців, отримували хабарі від шахрайських кол-центрів і легалізовували незаконно отримані кошти.

Слідство встановило, що посадовець створив схему у 2025 році та залучив до неї чинних працівників прокуратури й людей зі свого оточення. Загалом правоохоронці викрили п'ятьох учасників, серед яких були близька особа керівника угруповання, його водій та помічник. Посадовці використовували псевдоніми "Канцлер", "Шеф", "Муза", "Камрад" і "Флеш".

За інформацією УП, антикорупційні органи затримали начальника кібердепартаменту Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву.