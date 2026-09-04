Про це повідомили у НАБУ.

Що відомо про операцію?

Учасники схеми могли забезпечувати так зване "кришування" мережі шахрайських кол-центрів. Йдеться про діяльність, у межах якої громадян могли ошукувати через організовані телефонні схеми. Окрім цього, злочинну організацію підозрюють у легалізації майна, отриманого незаконним шляхом.

У НАБУ вже оприлюднили перші деталі операції, зокрема фрагмент розмови одного з фігурантів.

Прикольно було б створити імперію. Я поміркую, що робити. Королівство буде просто величезним,

– йдеться на записі.

Деталі спецоперації "Карфаген": дивіться відео

Правоохоронці наразі встановлюють усіх учасників організації, їхні ролі та обсяг можливої злочинної діяльності.

Тим часом Офіс Генерального прокурора відреагував на інформацію про можливу причетність одного з його працівників до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів. Там наголосили, що всі обставини цієї справи має встановити слідство, а відомство готове надати антикорупційним органам необхідну інформацію та сприяння в межах закону.

Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому порядку. Водночас в Офісі Генпрокурора заявили, що системна протидія шахрайським кол-центрам в Україні триває.

За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків, припинили діяльність близько 340 таких кол-центрів та понад 5 тисяч операторських місць. Українські прокурори також брали участь у роботі 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу.

Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, понад 183 людям повідомили про підозру, а щодо 93 осіб обвинувальні акти вже скерували до суду. Працівника ОГП, щодо якого перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності, відсторонять від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування.