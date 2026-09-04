Об этом сообщили в НАБУ.

Что известно об операции?

Участники схемы могли обеспечивать так называемое крышевание сети мошеннических колл-центров. Речь идет о деятельности, в рамках которой граждан могли обманывать с помощью организованных телефонных схем. Кроме того, преступную организацию подозревают в легализации имущества, полученного незаконным путем.

В НАБУ уже обнародовали первые детали операции, в частности фрагмент разговора одного из фигурантов.

"Было бы круто создать империю. Я подумаю, что делать. Королевство будет просто огромным",

– говорится в записи.

Подробности спецоперации "Карфаген": смотрите видео

Правоохранители в настоящее время устанавливают всех участников организации, их роли и масштабы возможной преступной деятельности.

Между тем Офис Генерального прокурора отреагировал на информацию о возможной причастности одного из его сотрудников к противоправной деятельности, связанной с работой мошеннических колл-центров. Там подчеркнули, что все обстоятельства этого дела должно установить следствие, а ведомство готово предоставить антикоррупционным органам необходимую информацию и содействие в рамках закона.

Этот эпизод должен получить объективную правовую оценку в установленном порядке. В то же время в Офисе Генерального прокурора заявили, что системное противодействие мошенническим колл-центрам в Украине продолжается.

За последние 12 месяцев правоохранители провели более 1050 обысков, пресекли деятельность около 340 таких колл-центров и более 5 тысяч операторских мест. Украинские прокуроры также принимали участие в работе 37 международных совместных следственных групп при координации Евроюста и поддержке Европола.

В настоящее время расследуется 147 уголовных дел, более 183 человека получили уведомление о подозрении, а в отношении 93 человек обвинительные акты уже направлены в суд. Сотрудника ОГП, в отношении которого проверяется его возможная причастность к противоправной деятельности, отстранят от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.