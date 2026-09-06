Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Что рассказал Кравченко о деле?

Чиновник категорически отрицал свою причастность к каким-либо незаконным схемам. Он поручил детально проверить работу департамента международного сотрудничества, где работал фигурант дела, а также подразделения по противодействию киберпреступности. Кроме того, обязательное прохождение полиграфа ждет всех без исключения сотрудников, осуществляющих процессуальное руководство по делам о нелегальных колл-центрах.

По результатам проверок будут приниматься кадровые и служебные решения, а при наличии оснований – уголовно-процессуальные. Если другие сотрудники содействовали колл-центрам, вмешивались в расследование или прикрывали незаконную деятельность, их действия также получат правовую оценку,

– подчеркнул генеральный прокурор.

Он также добавил, что за последние 12 месяцев правоохранители провели более 1050 обысков, пресекли деятельность почти 340 мошеннических группировок и сообщили о подозрении более чем 183 лицам.

Глава Офиса Генерального прокурора отдельно прокомментировал ход следственных действий и слухи в СМИ. По его словам, правоохранителям предоставили полный доступ к рабочему кабинету, а опубликованное в сети фото сейфа с наличными не имеет никакого отношения ни к нему, ни к ОГП в целом.

Информацию о своем якобы исчезновении или госпитализации Кравченко опроверг, заверив, что находится на рабочем месте и работает в обычном режиме.

Напомним, НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора. Участники группировки, по версии правоохранителей, получали взятки от мошеннических колл-центров и легализовывали незаконно полученные средства.

Следствие установило, что должностное лицо создало схему в 2025 году и привлекло к ней действующих работников прокуратуры и людей из своего окружения. В общей сложности правоохранители разоблачили пятерых участников, среди которых были близкие лица руководителя группировки, его водитель и помощник. Чиновники использовали псевдонимы "Канцлер", "Шеф", "Муза", "Камрад" и "Флэш".

По информации УП, антикоррупционные органы задержали начальника кибердепартамента Офиса генерального прокурора Сергея Крапива.