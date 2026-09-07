Об этом сообщили в Центре по борьбе с коррупцией.

Что известно о мере пресечения?

7 сентября следователь судья ВАКС частично поддержал позицию САП и НАБУ и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 миллионов гривен залога. Срок действия меры пресечения определили до 2 ноября 2026 года. Следует отметить, что прокуратура просила назначить залог в размере 50 миллионов гривен.

Во время заседания прокурор объявил записи разговоров, в которых фигурировала Ивахненко. В частности, подозреваемые обсуждали открытие ФЛП, в том числе на имя ее матери, переводы средств и внесение денег на счета.

Ивахненко отрицает обвинения. Она заявила, что обнародованные записи могли быть извращены и вырваны из контекста, а подробные объяснения планирует предоставить после ознакомления с материалами дела.

Накануне ВАКС также заключил под стражу Сергея Крапива – сожителя Ивахненко и заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора. Его подозревают в "крыше" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Напомним, генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подозреваемый работник Офиса генпрокурора уже отстранен и инициирован его увольнение. Также назначены внутренние проверки и полиграфы для работников, занимающихся делами нелегальных колцентров.

Кравченко подчеркнул, что в случае выявления причастных к незаконной деятельности работников их будут привлечены к ответственности. Сам генпрокурор также опроверг слухи о своей госпитализации или исчезновении, а также о любой причастности к делу "Карфаген", которое расследуют антикоррупционные органы.