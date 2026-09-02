59-летняя Николь Кидман поразила всех "голым" платьем на премьере в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Практическая магия 2", в котором Николь Кидман исполнила одну из главных ролей.

На мероприятии 59-летняя актриса появилась в дерзком "голом" платье. На образ Николь Кидман обратило внимание издание Vogue.

Для премьеры актриса выбрала черное кружевное платье от Versace. Бежевая подкладка создает эффект обнаженного тела, поэтому платье в украинских СМИ называют "голым". Модель имеет длинный силуэт, открытые плечи и высокий разрез на бедре, который обнажил ногу актрисы. Свой образ Кидман дополнила черными кружевными туфлями Milandra от Manolo Blahnik и черным кружевным чокером.

Кстати, это платье стало первой публично представленной работой Питера Мюлье для Versace. Бельгийский дизайнер возглавил итальянский модный дом в июле 2026 года, сменив на этом посту Дарио Витале. До Versace Питер Мюлье работал с модельером Рафом Симонсом, а также в Jil Sander, Dior, Calvin Klein и Alaïa. Полноценный дебют дизайнера в Versace еще впереди. Его первый самостоятельный показ для модного дома состоится в феврале 2027 года. В то же время образ Николь Кидман уже показал, какой может быть новая эра бренда.

К слову, Николь Кидман – не первая звезда, которая в этом году выбрала необычный образ с эффектом обнаженности. Ранеезвезда фильма "Субстанция" Маргарет Кволли удивила публику "голыми сандалиями" на красной дорожке.