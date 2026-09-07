Никола Пельтц поразила всех роскошным платьем в самом модном оттенке: хроники Венецианского фестиваля

В Венеции проходит престижный кинофестиваль, где мировые звезды продолжают демонстрировать свои роскошные вечерние наряды. На этот раз внимание привлекла актриса Никола Пельтц, которая появилась на красной дорожке в потрясающем платье модного фиолетового цвета.

Актриса Никола Пельтц вместе со своим мужем Бруклином Бекхэмом ярко выступила на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Звезда привлекла всеобщее внимание благодаря изысканному и в то же время смелому наряду глубокого фиолетового оттенка, который стилисты называют одним из главных цветовых трендов осени, пишет InStyle.

Оптическая иллюзия платья Balenciaga для Николы Пельтц

Автором эффектного вечернего платья стал модный дом Balenciaga, а над стилизацией образа работала известная стилистка Кэти Бофшевер. Наряд отличался необычным кроем с эффектом оптической иллюзии: передняя часть платья мягко облегала грудь, переходя в тонкую полоску ткани на животе и глубокие вырезы на бедрах.

Изящное платье с открытой спиной плавно переходило в низкую посадку на бедрах и ниспадало до пола пышным шлейфом. Прическа Николы – элегантно уложенные полураспущенные волосы – гармонично подчеркивала вырез на спине и придавала образу особой легкости.



Никола Пельтц продемонстрировала роскошное фиолетовое платье Balenciaga / Getty Images

Бруклин Бекхэм поддержал выход жены в безупречном классическом стиле. Он выбрал черный смокинг с белоснежной рубашкой и бабочкой, дополнив свой наряд стильными очками со светло-коричневыми стеклами. Пара не скрывала нежных чувств и с удовольствием позировала фотографам.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на Венецианском фестивале 2026: смотрите видео

Визит на фестиваль стал для супругов особенным, ведь Никола Пельтц получила почетную награду "Восходящая звезда" на церемонии Kinéo Awards перед премьерой фильма Prima. В своей речи актриса трогательно поблагодарила семью и мужа за поддержку, которая помогает ей достигать новых вершин.

Венецианский кинофестиваль продолжает дарить вдохновение для вечернего гардероба и удивлять изысканными образами звезд.

Ранее мы рассказывали, как в этом году Амаль Клуни поразила роскошным черным платьем на Венецианском фестивале. Правозащитница продемонстрировала элегантное черное платье на тонких бретелях с изящной драпировкой, которое привлекло внимание всех гостей мероприятия.