5 стильных идей, как носить коричневые брюки этой осенью: элегантная альтернатива джинсам

Этой осенью стилисты предлагают разнообразить свой гардероб и обратить внимание не только на классический темный деним, но и на коричневые брюки. Этот теплый натуральный оттенок становится идеальной альтернативой привычному низу и придает каждому образу особый уют и изысканность.

Каждый год с наступлением первых прохладных дней модная индустрия возвращается к теплой землистой палитре, и нынешний сезон не стал исключением. Благородный шоколадный цвет, уютные вельветовые текстуры и мягкая замша вновь покорили сердца стилистов и модниц, пишет Vogue.

Благодаря своему универсальному подтону коричневые брюки легко вписываются как в непринужденные повседневные образы, так и в сдержанный деловой дресс-код.

Вельветовые брюки и элегантная обувь

Вельвет считается одним из самых характерных материалов в стилистике 70-х годов. Брюки из этой фактурной ткани создают очень уютный и в то же время изысканный силуэт.

Дополняйте их полосатым джемпером или рубашкой и элегантными туфлями на невысоком каблуке kitten heels для создания непринужденного ретро-образа.



Как носить коричневые вельветовые брюки осенью / фото из инстаграма

Кожаные брюки и туфли Мэри Джейн

Коричневая экокожа – прекрасная и гораздо более мягкая альтернатива классическому черному цвету. Она придает наряду благородной роскоши и не выглядит слишком строго при дневном свете.

Сочетайте такие брюки с уютным ярким трикотажем и девичьими туфлями Мэри Джейн, чтобы создать свежий осенний сет. Вместо кожаных брюк можно выбрать любимые брюки из костюма и сочетать их с уютным трикотажным верхом.



Коричневые брюки и туфли Мэри Джейн / Фото с Pinterest

Высокая посадка и замшевая куртка

Широкие фасоны с высокой талией визуально удлиняют ноги и подчеркивают силуэт. Это проверенное решение для поклонниц выразительной эстетики.

Сочетайте широкий низ с замшевой курткой и классической обувью на шнурках, чтобы получить стильный ансамбль в теплых тонах.

Прямой крой и кроссовки для повседневного комфорта

Если вы предпочитаете лаконичные комбинации без ярко выраженного ретро-акцента, выбирайте брюки прямого кроя. Они прекрасно вписываются в базовый гардероб.

Лаконичная белая футболка, куртка-бомбер и любимые кроссовки превратят коричневые брюки в универсальную основу для повседневных образов.



Как носить коричневые брюки осенью / фото из инстаграма

Классические брюки и высокие сапоги

Слегка свободный оверсайз-крой классических брюк придает легкую непринужденность. Такой фасон выглядит невероятно изысканно.

Дополняйте их сапогами на каблуке, которые сохранят гармонию пропорций и сделают образ завершенным.

Помимо традиционного трикотажа и рубашек, такие модели прекрасно сочетаются с другими актуальными фасонами. Например, вы можете носить их с трендовыми длинными блузками из 2000-х, которые вернулись в моду.