Щороку з настанням перших прохолодних днів модна індустрія повертається до теплої земляної палітри, і нинішній сезон не став винятком. Шляхетний шоколадний колір, затишні вельветові текстури та м'яка замша знову завоювали серця стилістів та модниць, пише Vogue.

Завдяки своєму універсальному підтону коричневі штани легко адаптуються як під розслаблені повсякденні луки, так і під стриманий діловий дрес-код.

Вельветові штани та елегантне взуття

Вельвет вважається одним із найхарактерніших матеріалів у стилістиці 70-х років. Штани з цієї фактурної тканини створюють дуже затишний і водночас вишуканий силует.

Доповнюйте їх смугастим джемпером чи сорочкою та елегантними туфлями на невисоких підборах kitten heels для створення невимушеного ретро-образу.



Як носити коричневі вельветові штани восени / фото з інстаграму

Шкіряні штани та туфлі Мері Джейн

Коричнева екошкіра є чудовою та значно м'якшою альтернативою класичному чорному кольору. Вона додає аутфіту благородної розкоші та не має занадто суворий вигляд при денному світлі.

Комбінуйте такі штани із затишним яскравим трикотажем та дівочими туфлями Мері Джейн, щоб створити свіжий осінній сет. Замість шкіряних штанів можна обрати улюблені штани від костюма і поєднати їх із затишним трикотажним верхом.



Коричневі штани та туфлі Мері Джейн / Фото з Pinterest

Висока посадка та куртка з замші

Широкі фасони з високою талією візуально видовжують ноги та роблять акцент на силуеті. Це перевірене рішення для прихильниць виразної естетики.

Поєднуйте широкий низ із замшевою курткою та класичним взуттям на шнурівці, щоб отримати стильний ансамбль у теплих тонах.

Прямий крій і кросівки для повсякденного комфорту

Якщо ви віддаєте перевагу лаконічним комбінаціям без вираженого ретро-акценту, обирайте штани прямого крою. Вони чудово пасують до базового гардероба.

Лаконічна біла футболка, куртка-бомбер і улюблені кросівки перетворять коричневі штани на універсальну базу для щоденних виходів.



Як носити коричневі штани восени / фото з інстаграму

Класичні штани та високі чоботи

Злегка вільний оверсайз-крій класичних штанів зберігає розслаблений настрій і додає легкої невимушеності. Такий фасон має неймовірно вишуканий вигляд.

Доповнюйте їх чоботами на підборах, які збережуть стрункість пропорцій і зроблять лук завершеним.

Окрім традиційного трикотажу та сорочок, такі моделі чудово комбінуються з іншими актуальними фасонами. Наприклад, ви можете носити їх із трендовими довгими блузками з 2000-х, які повернулися в моду.