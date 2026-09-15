Выше, чем шпильки, удобнее, чем кеды: обувь из нулевых снова в моде

Культовая обувь на платформе, которая была очень популярна в эпоху диско семидесятых и зажигала в клубах в нулевые, молниеносно завоевала подиумы ведущих дизайнеров и стала хитом уличной моды.

Как отмечает издание Cosmopolitan, массивная обувь теперь считается универсальной основой для смелых повседневных образов. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Обувь на платформе из нулевых снова в моде

Главный секрет безумного успеха такой обуви заключается в редком сочетании ее драматичного вида и практичности. Платформа добавляет столь желанные сантиметры роста, визуально вытягивает силуэт, но, в отличие от тонких шпилек, равномерно распределяет нагрузку на стопу.

Туфли на осень 2026 – обувь на платформе снова в моде / Фото из инстаграма Soul.one shoes

Благодаря этому ноги устают гораздо меньше, даже когда высота каблуков достигает головокружительных отметок. Современные бренды пошли еще дальше и научились изготавливать подошву из сверхлегких пеноматериалов, поэтому тяжелая на вид пара ощущается почти невесомой во время ходьбы.

Модная обувь на платформе на осень / Фото из инстаграма Kristal

Сейчас модницы свободно экспериментируют с формами, выбирая как лакированные ретромодели с ремешком, так и брутальные туфли на тракторной подошве. Такая обувь мгновенно создает выразительный контраст, если надеть ее с лаконичными прямыми джинсами, широкими брючными костюмами оверсайз или легкими романтичными платьями.

Как носить туфли на платформе осенью / Фото из инстаграма BOMOND

А если вы являетесь поклонником ковбойских сапог, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом о том, как носить эту обувь осенью.