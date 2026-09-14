Поэтому, если вы уже присматриваетесь к ковбойским сапогам, но не знаете, с чем их носить осенью, вариантов на самом деле немало. Об удачных сочетаниях рассказало издание Marie Claire.

С широкими джинсами и базовыми вещами

Черные ковбойские сапоги легко впишутся в привычный гардероб. Простая футболка, объемный жакет и широкие джинсы создадут непринужденный повседневный образ. Футболку можно заменить рубашкой на пуговицах. А сами джинсы стоит выбирать такой длины, чтобы их штанины заканчивались чуть выше голенища – так сапоги будут оставаться заметными.

При этом джинсы не обязательно носить поверх сапог – штанины можно заправить внутрь. Такой прием в свое время часто использовала принцесса Диана. Жакет с узором "гусиная лапка" и трикотажная водолазка хорошо дополнят такое сочетание.

Образ с ковбойскими сапогами / Фото с Pinterest

С макси-платьем

Ковбойские сапоги прекрасно подходят и к женственным образам. Сочетание легкого макси-платья и кожаной куртки поможет создать интересный образ.

Образ с макси-платьем / Фото Saige Peterson Toohey

С платьем-жакетом

Ковбойские сапоги будут хорошо смотреться с приталенным платьем-жакетом. Дополнить такой образ можно кожаной сумкой, которая придаст ему выразительности.

Платье-жакет / Фото с Pinterest

С короткой юбкой

Если погода позволяет, ковбойские сапоги будут стильно смотреться с короткой юбкой. Она открывает ноги и делает обувь главным акцентом образа. Объемная куртка здесь уравновесит силуэт.



Образ с ковбойскими сапогами / Фото Taïna Cassagnes

С кардиганом и юбкой

Укороченный кардиган хорошо сочетается с ковбойскими сапогами и юбкой миди или макси. Такой комплект выглядит женственно, а обувь придает ему характерное ковбойское настроение.

Образ с кардиганом и ковбойскими сапогами / Фото с инстаграм-страницы ASHLEE RADOSTA

С бермудами

Бермуды не обязательно откладывать до следующего лета. В сочетании с ковбойскими сапогами, футболкой и пиджаком или двубортным пальто они уместно смотрятся и осенью.

Образ с бермудами и ковбойскими сапогами / Фото с Pinterest

Кстати, осенью ковбойские сапоги особенно удачно будут смотреться в теплой цветовой гамме. Коричневые, черные, карамельные и медные оттенки легко сочетать между собой в одном образе.

А если хочется обновить не только обувь, но и джинсы, советуем обратить внимание на наш материал о том, джинсы какого цвета стоит купить осенью 2026 года.