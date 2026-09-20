От принта с олененками до "тыквенного латте": тренды осеннего маникюра 2026, которые стоит попробовать

Осень – отличный повод обновить маникюр и попробовать новый дизайн. В этом сезоне в тренде как простые варианты, которые легко повторить, так и более сложные решения для тех, кто любит экспериментировать.

Причем они подойдут как для коротких, так и для длинных ногтей. Подборку актуальных трендов осеннего маникюра, которые стоит попробовать в 2026 году, собрало издание Cosmopolitan.

Осенние образы традиционно ассоциируются с уютными свитерами, многослойностью, насыщенными цветами и характерными узорами. Эти мотивы легко перенести и на ногти. Этой осенью стоит обратить внимание на клетку, аргайл, разноцветные полоски и дизайны, что напоминают вязку. При этом необязательно наносить одинаковый узор на все ногти. Можно сочетать несколько принтов или украсить ими только кончики ногтей.

Уютный маникюр / Фото с страницы в инстаграме @sincitynailsz

Не менее актуальными осенью будут анималистические принты. Помимо классических леопардового, можно попробовать более необычные варианты. Например, нанести животный принт только на кончики ногтей и дополнить его ярким оттенком. Такой дизайн станет интересной альтернативой привычному французскому маникюру.

Маникюр с анималистическим принтом / Фото с инстаграм-страницы @artnailnyc

Маникюр с анималистическим принтом / Фото с страницы в инстаграме @chummy.nails

Отдельно стоит обратить внимание на принт, что напоминает окрас олененка. В последнее время такой узор часто появляется на модных аксессуарах – от лоферов до сумок, а теперь его можно перенести и на ногти. Например, сделать с ним французский маникюр, сочетать с другими цветами или же оформить все ногти в одном стиле.

Бэмби-маникюр / Фото с инстаграм-страницы @nailsbylog

Кстати, осенью актуальным остается и сам французский маникюр, но в более сезонном исполнении. Для этого достаточно заменить традиционные белые кончики на цветные. Например, можно сочетать нежно-голубой с бордовым или использовать сразу несколько гармоничных осенних оттенков. Такой дизайн поможет придать маникюру осеннее настроение без сложных узоров.

Цветной французский маникюр / Фото с инстаграм-страницы @nailsby.prachi

Если же хочется сделать ставку на однотонное покрытие, стоит обратить внимание на сочетание оливкового и глубокого сливового. Эти цвета давно ассоциируются с осенью. Они прекрасно смотрятся как по отдельности, так и в паре, создавая сочетание, которое великолепно передает осеннее настроение.

Теплые осенние цвета этого сезона также можно дополнить хромированным покрытием. Особенно эффектно такой дизайн смотрится в оттенках, напоминающих тыквенный латте, – теплых оранжевых, карамельных и коричневых тонах. Хромированный эффект придает им блеск и делает привычные осенние оттенки более выразительными.

"Тыквенное латте" с хромированным эффектом / Фото с инстаграм-страницы Melanie Graves

А если хочется немного отойти от осенней классики, можно обратить внимание на маникюр в горошек. Этот дизайн снова набирает популярность.