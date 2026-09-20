От принта с олененками до "тыквенного латте": тренды осеннего маникюра 2026, которые стоит попробовать
Осень – отличный повод обновить маникюр и попробовать новый дизайн. В этом сезоне в тренде как простые варианты, которые легко повторить, так и более сложные решения для тех, кто любит экспериментировать.
Причем они подойдут как для коротких, так и для длинных ногтей. Подборку актуальных трендов осеннего маникюра, которые стоит попробовать в 2026 году, собрало издание Cosmopolitan.
Осенние образы традиционно ассоциируются с уютными свитерами, многослойностью, насыщенными цветами и характерными узорами. Эти мотивы легко перенести и на ногти. Этой осенью стоит обратить внимание на клетку, аргайл, разноцветные полоски и дизайны, что напоминают вязку. При этом необязательно наносить одинаковый узор на все ногти. Можно сочетать несколько принтов или украсить ими только кончики ногтей.
Не менее актуальными осенью будут анималистические принты. Помимо классических леопардового, можно попробовать более необычные варианты. Например, нанести животный принт только на кончики ногтей и дополнить его ярким оттенком. Такой дизайн станет интересной альтернативой привычному французскому маникюру.
Отдельно стоит обратить внимание на принт, что напоминает окрас олененка. В последнее время такой узор часто появляется на модных аксессуарах – от лоферов до сумок, а теперь его можно перенести и на ногти. Например, сделать с ним французский маникюр, сочетать с другими цветами или же оформить все ногти в одном стиле.
Кстати, осенью актуальным остается и сам французский маникюр, но в более сезонном исполнении. Для этого достаточно заменить традиционные белые кончики на цветные. Например, можно сочетать нежно-голубой с бордовым или использовать сразу несколько гармоничных осенних оттенков. Такой дизайн поможет придать маникюру осеннее настроение без сложных узоров.
Если же хочется сделать ставку на однотонное покрытие, стоит обратить внимание на сочетание оливкового и глубокого сливового. Эти цвета давно ассоциируются с осенью. Они прекрасно смотрятся как по отдельности, так и в паре, создавая сочетание, которое великолепно передает осеннее настроение.
Теплые осенние цвета этого сезона также можно дополнить хромированным покрытием. Особенно эффектно такой дизайн смотрится в оттенках, напоминающих тыквенный латте, – теплых оранжевых, карамельных и коричневых тонах. Хромированный эффект придает им блеск и делает привычные осенние оттенки более выразительными.
А если хочется немного отойти от осенней классики, можно обратить внимание на маникюр в горошек. Этот дизайн снова набирает популярность.