Эта стильная прическа Зендеи станет главным трендом осени 2026 года

Главным бьюти-трендом предстоящей осени стилисты единодушно называют медовый блонд. Прическа, которую в ходе промокампании фильма "Соперники" сделала культовой актриса Зендея, вновь покоряет модный мир благодаря своей универсальности.

Теперь вслед за звездой этот тренд подхватили Белла Хадид, Бейонсе и ведущие звездные стилисты. Подробнее об этом – пишет издание Interia Styl.

Модное окрашивание на осень 2026

Медно-медовый блонд сочетает в себе тонкие переливы теплого золота, растаявшей карамели и мягких кремово-бежевых оттенков. В отличие от монохромного цвета, такая палитра создает ощущение выгоревших на солнце прядей и визуально придает прическе объем. Кроме того, теплые отблески действуют как естественный хайлайтер, ведь они освежают тон лица и смягчают его черты.

Зендея продемонстрировала трендовое окрашивание на осень 2026 года / Фото Getty Images

Стилист и основатель Studio23 Джейсон Коллиер отмечает, что популярность оттенка вполне закономерна в переходный период между летом и осенью. По его словам, пепельные и жемчужные тона часто выглядят слишком контрастно, тогда как золотистые пряди придают волосам мягкий живой блеск без дешевой желтизны.

Медно-медовый блонд – окрашивание, как у Беллы Хадид / Фото из инстаграма модели

Что интересно, темноволосым девушкам подойдет аккуратный балаяж или тонкое мелирование, что только добавит глубины основному тону. В то же время блондинки, которые не хотят резко менять свой имидж, с помощью медовых оттенков могут добавить немного тепла своему привычному цвету.

Еще одно ощутимое преимущество медового блонда заключается в простоте ухода за ним. Холодные платиновые цвета требуют постоянной нейтрализации фиолетовыми средствами и регулярных посещений салона, тогда как теплый оттенок вымывается естественно и плавно.

Эксперты советуют поддерживать блеск волос с помощью тонирующих масок, заботиться о глубоком питании и обязательно защищать пряди термозащитой во время укладки.

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