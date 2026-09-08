Эта стильная прическа Зендеи станет главным трендом осени 2026 года
Главным бьюти-трендом предстоящей осени стилисты единодушно называют медовый блонд. Прическа, которую в ходе промокампании фильма "Соперники" сделала культовой актриса Зендея, вновь покоряет модный мир благодаря своей универсальности.
Теперь вслед за звездой этот тренд подхватили Белла Хадид, Бейонсе и ведущие звездные стилисты. Подробнее об этом – пишет издание Interia Styl.
Модное окрашивание на осень 2026
Медно-медовый блонд сочетает в себе тонкие переливы теплого золота, растаявшей карамели и мягких кремово-бежевых оттенков. В отличие от монохромного цвета, такая палитра создает ощущение выгоревших на солнце прядей и визуально придает прическе объем. Кроме того, теплые отблески действуют как естественный хайлайтер, ведь они освежают тон лица и смягчают его черты.
Стилист и основатель Studio23 Джейсон Коллиер отмечает, что популярность оттенка вполне закономерна в переходный период между летом и осенью. По его словам, пепельные и жемчужные тона часто выглядят слишком контрастно, тогда как золотистые пряди придают волосам мягкий живой блеск без дешевой желтизны.
Что интересно, темноволосым девушкам подойдет аккуратный балаяж или тонкое мелирование, что только добавит глубины основному тону. В то же время блондинки, которые не хотят резко менять свой имидж, с помощью медовых оттенков могут добавить немного тепла своему привычному цвету.
Еще одно ощутимое преимущество медового блонда заключается в простоте ухода за ним. Холодные платиновые цвета требуют постоянной нейтрализации фиолетовыми средствами и регулярных посещений салона, тогда как теплый оттенок вымывается естественно и плавно.
Эксперты советуют поддерживать блеск волос с помощью тонирующих масок, заботиться о глубоком питании и обязательно защищать пряди термозащитой во время укладки.
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