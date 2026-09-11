Классика на все времена: Пенелопа Крус показала платье, которое должно быть в гардеробе каждой

В гардеробе каждой женщины должны быть вещи, которые всегда остаются вне времени и вне мимолетных трендов. Именно к такой вечной классике относится черное платье-миди – универсальная основа, которая способна выручить в любой ситуации.

Испанская актриса Пенелопа Крус в очередной раз подтвердила это во время своего появления на Венецианском кинофестивале 2026 года. Звезда прибыла на мероприятие на водном такси вместе со своим мужем Хавьером Бардемом, продемонстрировав изящный наряд.

Для выхода она выбрала сдержанное черное платье-миди на запах с глубоким декольте и рукавами три четверти, которое прекрасно подходит для прохладных осенних дней. Образ Крус дополнили черные туфли slingback на каблуке, классическая сумка Chanel, солнцезащитные очки и лаконичные украшения.



Пенелопа Крус в черном платье-миди / Getty Images

С чем и как носить черное платье длины миди осенью

Черное платье длины миди – это настоящий мастхев, который легко адаптировать под любой стиль и любую погоду. Вот несколько проверенных идей, как включить его в свой осенний гардероб:

с оверсайз-блейзером или мужским пиджаком: создает стильный контраст между женственным силуэтом и четкими линиями плеч, что идеально подходит для рабочих будней;

с высокими сапогами-трубами: сочетание длины миди и широкого голенища сапог, скрывающегося под юбкой, выглядит дороже и сохраняет тепло в прохладные дни;

с грубыми ботинками и курткой из экокожи: придает образу нотку непринужденного гранжа и отлично подходит для повседневных прогулок;

с классическим тренчем или длинным пальто: беспроигрышное сочетание для элегантных вечерних выходов или деловых встреч;

с трикотажным жилетом или свитером, накинутым на плечи: легкий прием многослойности, который делает наряд фактурным и уютным.



Черное платье миди с черным жакетом / Фото из инстаграма ROXANE

Кстати, именно одежда с рукавами три четверти вернулась в этом сезоне из нулевых. Узнайте, как стильно носить футболки и кофточки с рукавами три четверти.