Похоже, главным базовым элементом оставшейся части лета и всей осени становится футболка с рукавом три четверти, которая была безумно популярна в 1990-х и нулевых. Модный журнал ELLE Украина отмечает, что этот крой мгновенно заполонил ленты инфлюенсеров, потеснив привычные спортивные поло и кроп-топы.

Такой фасон кофточки придает образу сдержанный шик и делает даже самый простой наряд интереснее. История этого силуэта на самом деле уходит корнями еще в середину прошлого века. Изначально крой 3/4 появился в бейсбольной форме 1950 – 1960-х годов: контрастные рукава не мешали при движении, но значительно лучше защищали от прохлады, чем обычные короткие футболки.



Красная футболка с рукавами три четверти / фото из инстаграма

Настоящий же бум этого фасона пришелся на рубеж тысячелетий. В 1990-х и 2000-х рукава три четверти обожали культовые звезды, в частности Гвинет Пэлтроу, превратив их в символ непринужденного городского стиля эпохи Y2K.



Белая кофточка с рукавами три четверти / фото из инстаграма

Сегодня этот крой возвращается как универсальная основа для лета и прохладных вечеров. Главный секрет популярности футболки 3/4 – ее удивительная способность визуально удлинять силуэт, акцентируя внимание на изящных запястьях. А горловина-лодочка позволяет продемонстрировать изящную шею.



Красная кофточка с рукавами три четверти / фото из инстаграма

Модники уже составили самые стильные формулы комбинаций с этим фасоном:

с классическими джинсами прямого кроя – для изысканного повседневного образа в дуэте с лоферами или мюлями;

с широкими белыми брюками или льняными брюками – идеальный сет для непринужденных городских прогулок в жару;

с юбками миди и макси – струящиеся легкие ткани в сочетании с лаконичным верхом создают элегантный и романтичный силуэт.

Футболка с рукавами три четверти – это тот случай, когда практичность и ностальгический стиль нашли идеальный баланс в повседневном гардеробе.

И, забегая вперед, хотим подчеркнуть: не спешите убирать подальше некоторые летние вещи, ведь они вам еще пригодятся осенью.