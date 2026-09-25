Трендовая идея для осени: Пенелопа Крус сменила цвет волос на "бронзовый блонд"

Осень уже наступила и знаменитости демонстрируют новые бьюти-образы, которые могут стать источником вдохновения в этом сезоне. Пенелопа Крус, в частности, решила сменить цвет волос и представила значительно более светлый образ.

Актриса выбрала самый светлый оттенок волос за последние годы. Свой новый образ она впервые продемонстрировала на этой неделе на Международном кинофестивале в Торонто-2026. На преображение Пенелопы Крус обратил внимание журнал Harper's Bazaar.

Новый цвет волос актрисы сочетает темно-коричневую основу с золотистыми прядями. По словам эксперта по трендам в прическах и колориста Тома Смита, в последнее время все большую популярность приобретают именно более контрастные сочетания оттенков. По его мнению, образ Пенелопы Крус – хороший пример того, как с помощью более светлых прядей можно придать волосам выразительность и сделать образ более современным, сохраняя при этом роскошный и изысканный вид.

Пенелопа Крус / Фото Getty Images

По словам эксперта, повторить такой образ можно с помощью темно- или средне-коричневой основы, мелирования и балаяжа. Светлые пряди стоит расположить так, чтобы они создавали плавный переход от более темного цвета к более светлому. Если у вас теплый оттенок кожи, Том Смит советует обратить внимание на золотистые и карамельные тона. Для более холодного или розового подтона кожи лучше подойдут нейтральные и приглушенные бежевые оттенки.

Кстати, ранее Пенелопа Крус продемонстрировала платье, которое должно быть в гардеробе каждой женщины.