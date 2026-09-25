Акторка обрала найсвітліший відтінок волосся за останні роки. Свій новий образ вона вперше продемонструвала цього тижня на Міжнародному кінофестивалі в Торонто-2026. На перевтілення Пенелопи Крус звернув увагу журнал Harper's Bazaar.

Новий колір волосся акторки поєднує темно-коричневу основу із золотистими пасмами. За словами експерта з трендів у зачісках і колориста Тома Сміта, останнім часом дедалі популярнішими стають саме контрастніші поєднання відтінків. На його думку, образ Пенелопи Крус – хороший приклад того, як за допомогою світліших пасом можна додати волоссю виразності та зробити образ сучаснішим, водночас зберігаючи дорогий та вишуканий вигляд.

Пенелопа Крус / Фото Getty images

За словами експерта, повторити такий образ можна за допомогою темно- або середньо-коричневої основи, мелірування та балаяжу. Світлі пасма варто розташувати так, щоб вони створювали плавний перехід від темнішого кольору до світлішого. Якщо у вас теплий відтінок шкіри, Том Сміт радить звернути увагу на золотисті та карамельні тони. Для холоднішого або рожевого підтону шкіри краще підійдуть нейтральні та приглушені бежеві відтінки.

До речі, раніше Пенелопа Крус показала сукню, яка має бути у гардеробі кожної.