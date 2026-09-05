Как плавно и красиво перейти к естественной седине: простые шаги к стильной прическе

Отказ от постоянного окрашивания и решение оставить волосы естественного серебристого цвета требуют терпения и грамотного подхода. Самое сложное в этом процессе – пережить переходный период, когда контраст между отросшими корнями и окрашенной длиной становится слишком заметным.

Отращивание собственного седого оттенка обычно занимает от нескольких месяцев и даже до года, пишет журнал Women. Чтобы это время прошло психологически комфортно, колористы советуют использовать временные спреи для маскировки корней или обратиться к салонным техникам. Делимся несколькими практическими советами, чтобы этот переходный период прошел максимально комфортно.

Самый быстрый способ полностью перейти на седину – смелая короткая стрижка. Текстурный пикси или короткий боб позволяют сразу срезать окрашенные концы, делая образ динамичным и современным. Многослойность в коротких прическах добавляет объема и визуально освежает лицо. Такая динамичная стрижка также поможет снять некий консервативный эффект, которого иногда опасаются при появлении серебристых прядей.



Женщина с седыми волосами / фото из инстаграма

Если вы предпочитаете среднюю длину, отличным выбором станет удлиненный боб или каскадные стрижки до линии ключиц. Они создают мягкое движение вокруг лица и уравновешивают черты. Главное правило для длинных седых волос – интенсивное увлажнение, ведь лишенные естественного пигмента пряди становятся более сухими и нуждаются в постоянном питании маслами и масками.

В переходный к седым волосам период можно также обратиться к специалистам. В салоне колорист поможет размыть контрастную границу между отросшими корнями и окрашенными волосами с помощью специальных техник, таких как сложное мелирование, мягкий балаяж или тонирование в серебристых тонах. Это позволит мягко вплести естественную седину в общую массу волос, создать объемный цвет и значительно ускорить эстетичный переход без необходимости полностью срезать длину.



Плавный переход к седине на длинных волосах / фото из инстаграма

Ухоженные волосы прекрасно дополняют свежий и сияющий образ. Даже с седыми волосами можно выглядеть стильно и современно. Кстати, ранее 24 Канал писал о том, как женщинам 50+ можно модно освежить стрижку пикси с сединой.