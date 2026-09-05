Відрощування власного сивого відтінку зазвичай займає від кількох місяців і навіть до року, пише журнал Women. Щоб цей час минув психологічно комфортно, колористи радять використовувати тимчасові спреї для маскування коренів або звернутися до салонних технік. Ділимося кількома практичними порадами, щоб цей перехідний період пройшов максимально комфортно.

Найшвидший спосіб повністю перейти на сивину – смілива коротка стрижка. Текстурний піксі чи короткий боб дозволяють одразу зрізати пофарбовані кінці, роблячи образ динамічним та сучасним. Багатошаровість у коротких зачісках додає об'єму та візуально освіжає обличчя. Така динамічна стрижка також допоможе зняти певний консервативний ефект, якого іноді побоюються при появі сріблястих пасом.



Жінка із сивим волоссям / фото з інстаграму

Якщо ви віддаєте перевагу середній довжині, чудовим вибором стане подовжений боб або каскадні стрижки до лінії ключиць. Вони створюють м'який рух навколо обличчя та балансують риси. Головне правило для довгого сивого волосся – інтенсивне зволоження, адже позбавлені природного пігменту пасма стають більш сухими та потребують постійного живлення оліями й масками.

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У перехідний до сивого волосся період можна також звернутися до спеціалістів. У салоні колорист допоможе розмити контрастну межу між відрослим корінням та фарбованим волоссям за допомогою спеціальних технік, як-от складне мелірування, м'який балаяж чи тонування в сріблястих тонах. Це дозволить м'яко вплести природну сивину в загальну масу волосся, створити об'ємний колір і значно прискорити естетичний перехід без необхідності повністю зрізати довжину.



Плавний перехід до сивини на довгому волоссі / фото з інстаграму

Доглянуте волосся чудово доповнює свіжий та сяйнистий вигляд. Навіть із сивим волоссям можна мати стильний та сучасний вигляд. До речі, раніше 24 Канал писав, як можна модно освіжити стрижку піксі з сивиною жінкам 50+.