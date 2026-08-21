Это мягкое пальто снова входит в моду: как его стильно носить осенью

Уютная фактура, к которой так и хочется прикоснуться, вновь становится главной изюминкой стритстайла. Плюшевые пальто возвращаются с громким реваншем, но на этот раз стилисты предлагают переписать правила игры. Консервативный бежевый "тедди", который годами оставался единственным безопасным выбором, уступает место насыщенным цветам, сдержанным силуэтам и ультрасовременной лаконичности.

Главная особенность обновленной тенденции – отсутствие чрезмерного объема. Современное плюшевое пальто больше не похоже на гигантскую игрушку. Оно отличается четкими линиями, аккуратными воротниками и продуманным кроем.

Ярким примером этого направления стала пушистая модель Sema от UGG. Она сохраняет максимальный уровень тепла, но благодаря сдержанному крою выглядит элегантно. К тому же такой материал чрезвычайно практичен: он легко выдерживает прохладные ноябрьские ветры и согревает вплоть до первых зимних морозов.



Модная плюшевая шуба / Фото UGG

Но если у вас еще с прошлых лет остался плюшевый объемный вариант пальто, то его тоже можно достать этой осенью. Главное – модно стилизовать.

Как и с чем носить плюшевое пальто:

с грубым денимом и контрастной обувью. Чтобы компенсировать мягкость меха, сочетайте пальто с плотными прямыми джинсами, кожаными ботинками на массивной подошве или казаками;

в монохромных ярких комплектах. Если вы решились на пальто глубокого синего, изумрудного или винного оттенка, подберите трикотажный костюм или платье в тон – это визуально вытянет силуэт;

с деловыми костюмами. Лаконичные модели вроде Sema UGG прекрасно сочетаются с широкими брюками-палаццо и строгими рубашками, придавая офисному наряду деликатный уют;

со спортивной базой. Оверсайз-худи, джоггеры и массивные кроссовки создадут непринужденный городской наряд для выходного дня.



Плюшевое оранжевое пальто / фото из инстаграма



Розовое плюшевое пальто на осень / фото из инстаграма



С чем носить плюшевое пальто / фото из инстаграма

Играйте с фактурами, выбирайте сочные цвета и позвольте себе выделяться среди серой толпы. Настоящее уютное пальто придаст вашим выходам особый шик без каких-либо жертв ради тепла.

А разбавить этот плюшевый образ можно довольно оригинально и неожиданно – модной осенней обувью со змеиным принтом.