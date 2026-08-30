Lady 24 Красота Не витрачайте годину на зачіску: 5 ідей на 1 вересня, які легко повторити
30 августа, 14:55
4

Не тратьте час на прическу: 5 идей на 1 сентября, которые легко повторить

София Хомишин

1 сентября уже совсем близко, а это значит, что пора подумать не только об наряде, но и о прическе. Она не обязательно должна быть сложной или занимать много времени – достаточно нескольких простых приемов, чтобы сделать образ более праздничным.

24 Канал собрал несколько вариантов причесок для девушек разного возраста. Здесь есть как совсем простые идеи, которые можно повторить за несколько минут, так и чуть более сложные варианты с интересными деталями. При этом все они достаточно просты в исполнении и не требуют много времени.

Локоны с бантиком

Простой вариант прически, который займет у вас немного времени. Сначала накрутите волосы по всей длине на плойку в направлении к лицу. Технику накручивания можно посмотреть на видео ниже. После этого возьмите по одной пряди с обеих сторон, отведите их назад и закрепите заколкой в виде бантика. По желанию волосы можно оставить просто распущенными – легкие локоны сами по себе будут выглядеть празднично.

Локоны с маленькими косичками

Другой простой вариант – накрутить волосы по всей длине, уделив особое внимание кончикам. А из прядей у лица с обеих сторон можно заплести маленькие косички.

Для первоклассницы их можно закрепить маленькими цветными резинками или украсить бантиками. Старшим девочкам достаточно тонких резинок в тон волосам – так прическа будет выглядеть более сдержанно.

@chloebelmarr Pce luv mini braids #hair #hairstyle #hairtutorial #easyhairstyles #minibraids #hairhack ♬ Used To Be Young - Miley Cyrus

Косичка с объемными "пузырьками"

Для этой прически зачешите верхнюю часть волос назад и соберите ее в хвостик. Затем возьмите небольшую прядь, разделите ее на три части и заплетите короткую косичку. После этого соберите ее вместе с прядями, оставшимися по бокам, и зафиксируйте тонкой резинкой. Аккуратно вытяните волосы пальцами в стороны, чтобы образовался объемный "пузырь". Повторите так несколько раз по длине хвостика.

@babyhipster.ua #зачісказа1хвилину #зачіскавідbh #зачісканадовгеволося #зачіскидлядітей #школа ♬ оригінальний звук - BABY HIPSTER

Еще одна прическа с косичками

Для тех, кто хочет оставить волосы распущенными, подойдет прическа с двумя небольшими косичками. Они должны начинаться не непосредственно у лица, а чуть дальше – примерно в нескольких сантиметрах от линии роста волос. Заплетите по одной косичке с обеих сторон и закрепите их тонкими резинками. После этого отведите косички назад и соберите их вместе с небольшой частью волос в хвостик, оставив остальную длину распущенной. Над резинкой сделайте небольшое отверстие и проденьте через него хвостик снизу вверх. Затем аккуратно расправьте волосы, чтобы они прикрыли резинку и место соединения.

@berenicegss Réponse à @Victoria Elizalde One of my fav ??? #hair #hairtok #hairstyleideas #hairstyle #cheveuxlong #cheveux #braids ♬ Last Time I Saw You - Nicki Minaj

Низкий пучок

Если хочется собрать волосы, можно сделать простой низкий пучок. Для этого соберите волосы в хвост на затылке. При последнем обхвате резинки не вытягивайте волосы полностью, а оставьте их в виде небольшой петли. Свободные кончики оберните вокруг основания пучка и зафиксируйте тонкой резинкой, которая хорошо будет держать волосы. Спереди можно выпустить несколько тонких прядей и слегка их накрутить.

@audreyanne.j save for easy hair inspo ️ #hairtutorial #hairstyles #hairinspo #easyhairstyle #hair ♬ original sound - RASHIN

А если ищете еще больше идей, ранее мы рассказывали о эффектных прическах на День Святого Валентина, которые легко сделать дома. Некоторые из них прекрасно подойдут и для 1 сентября.

Связанные темы:

Прически Lady 24 Красота