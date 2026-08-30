Не тратьте час на прическу: 5 идей на 1 сентября, которые легко повторить

1 сентября уже совсем близко, а это значит, что пора подумать не только об наряде, но и о прическе. Она не обязательно должна быть сложной или занимать много времени – достаточно нескольких простых приемов, чтобы сделать образ более праздничным.

24 Канал собрал несколько вариантов причесок для девушек разного возраста. Здесь есть как совсем простые идеи, которые можно повторить за несколько минут, так и чуть более сложные варианты с интересными деталями. При этом все они достаточно просты в исполнении и не требуют много времени.

Локоны с бантиком

Простой вариант прически, который займет у вас немного времени. Сначала накрутите волосы по всей длине на плойку в направлении к лицу. Технику накручивания можно посмотреть на видео ниже. После этого возьмите по одной пряди с обеих сторон, отведите их назад и закрепите заколкой в виде бантика. По желанию волосы можно оставить просто распущенными – легкие локоны сами по себе будут выглядеть празднично.

Локоны с маленькими косичками

Другой простой вариант – накрутить волосы по всей длине, уделив особое внимание кончикам. А из прядей у лица с обеих сторон можно заплести маленькие косички.

Для первоклассницы их можно закрепить маленькими цветными резинками или украсить бантиками. Старшим девочкам достаточно тонких резинок в тон волосам – так прическа будет выглядеть более сдержанно.

Косичка с объемными "пузырьками"

Для этой прически зачешите верхнюю часть волос назад и соберите ее в хвостик. Затем возьмите небольшую прядь, разделите ее на три части и заплетите короткую косичку. После этого соберите ее вместе с прядями, оставшимися по бокам, и зафиксируйте тонкой резинкой. Аккуратно вытяните волосы пальцами в стороны, чтобы образовался объемный "пузырь". Повторите так несколько раз по длине хвостика.

Еще одна прическа с косичками

Для тех, кто хочет оставить волосы распущенными, подойдет прическа с двумя небольшими косичками. Они должны начинаться не непосредственно у лица, а чуть дальше – примерно в нескольких сантиметрах от линии роста волос. Заплетите по одной косичке с обеих сторон и закрепите их тонкими резинками. После этого отведите косички назад и соберите их вместе с небольшой частью волос в хвостик, оставив остальную длину распущенной. Над резинкой сделайте небольшое отверстие и проденьте через него хвостик снизу вверх. Затем аккуратно расправьте волосы, чтобы они прикрыли резинку и место соединения.

Низкий пучок

Если хочется собрать волосы, можно сделать простой низкий пучок. Для этого соберите волосы в хвост на затылке. При последнем обхвате резинки не вытягивайте волосы полностью, а оставьте их в виде небольшой петли. Свободные кончики оберните вокруг основания пучка и зафиксируйте тонкой резинкой, которая хорошо будет держать волосы. Спереди можно выпустить несколько тонких прядей и слегка их накрутить.

А если ищете еще больше идей, ранее мы рассказывали о эффектных прическах на День Святого Валентина, которые легко сделать дома. Некоторые из них прекрасно подойдут и для 1 сентября.