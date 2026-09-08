Рубашка с необычной застежкой – новый тренд осени 2026 года: как ее носить

Появился новый фасон рубашки, который может составить серьезную конкуренцию классической рубашке на пуговицах, – модели с декоративной застежкой "жабо". Ее можно узнать по плетеным петлям и специальным пуговицам.

Такая рубашка выглядит интереснее, чем привычная модель на пуговицах, но при этом остается универсальной. Издание Woman & Home рассказало, как стилизовать рубашку с застежкой "жабо".

Застежка "жабо" вовсе не нова. Она происходит из традиционной китайской одежды, где тканевые петли и декоративные узлы использовались вместо привычных пуговиц. Со временем такая застежка стала частью военной формы в Европе, а в начале 2000-х ее начали использовать в одежде с элементами стиля милитари. Теперь дизайнеры переосмысливают эту деталь и добавляют ее в современную одежду.

Популярность этого тренда легко объяснить. Декоративные петли и пуговицы делают даже простую рубашку интереснее, добавляя образу фактурности. При этом такая вещь не требует сложной стилизации. Например, рубашку с застежкой "жабо" можно носить с любимыми джинсами и балетками. Это простое сочетание подойдет для повседневного образа.

Образ с рубашкой с застежкой "жабо" / Фото с инстаграм-страницы Grana Boutique

Для более сдержанного наряда такую рубашку можно сочетать с прямыми брюками и лоферами или ботинками. А для более лаконичного образа стоит заправить такую рубашку в костюмные брюки и дополнить наряд кожаным ремнем.

Образ с рубашкой с застежкой "жабо" / Фото с страницы в инстаграме Rt_for shopping

В прохладную погоду рубашку можно надеть под шерстяной блейзер или кардиган.



Образ с рубашкой с застежкой "жабо" / Фото с страницы в инстаграме nh.designss_

Кстати, мы ранее писали и о других стильных рубашках, которые будут носить все модницы этой осенью.