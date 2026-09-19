Вернулись в гардеробы модниц: какие рубашки в клетку выбирать и с чем носить этой осенью

Рубашка в клетку – одна из тех вещей, которые регулярно возвращаются в осенний гардероб. В прошлом сезоне ее популярность несколько поступилась местом поло с длинным рукавом в полоску, однако этой осенью клетка вновь набирает популярность.

Особенно актуальными такие рубашки становятся в переходный период, когда днем еще тепло, а утром и вечером – прохладно. Именно в это время модницы активно включают их в свои образы. Какие рубашки в клетку будут актуальны осенью 2026 года и с чем их сочетать – рассказало издание ELLE.

Какие рубашки в клетку выбирать

Свободные модели оверсайз остаются популярными, но в этом сезоне к ним добавились и более приталенные рубашки. Но больше всего изменилась сама клетка. В этом сезоне она стала мельче и напоминает узор на классических мужских рубашках.

Образ с рубашкой в клетку / Фото с инстаграма dnazia

Среди самых актуальных оттенков – темно-синий и темно-зеленый. В то же время в образах модниц часто можно увидеть рубашки в коричневых, серых и темно-красных тонах.

Как носить рубашку в клетку осенью

Вариантов стилизации немало. Один из них – носить рубашку как самостоятельный верхний слой, оставив несколько верхних пуговиц расстегнутыми, чтобы создать достаточно глубокое декольте. Так образ будет выглядеть более непринужденно.

Образ с рубашкой в клетку / Фото с инстаграма Ida Sjunnesson

Еще один способ – надевать рубашку поверх майки. Для базового образа подойдут белая или серая майка, которые хорошо сочетаются с различными оттенками клетчатого принта.

А если хочется придать образу непринужденности, рубашку можно завязать на талии. Такой прием хорошо работает в сочетании с лонгсливом или замшевой курткой.

Образ с рубашкой в клетку / Фото с инстаграм-страницы Nadiya Lyalko

Что касается низа, то самый простой вариант – свободные джинсы.

Образ с рубашкой в клетку / Фото с страницы в инстаграме Kristine Bennigsen

Не менее удачно рубашка в клетку сочетается с штанами оливкового, коричневого и других натуральных оттенков. Это могут быть карго или штаны-баллоны с резинками внизу.

Образ с рубашкой в клетку / Фото с страницы в инстаграме Tay Brito

В теплые дни рубашку можно носить и с шортами до колена.

Образ с рубашкой в клетку и шортами / Фото с страницы в инстаграме Calota Andreea

Для более женственного образа сочетайте ее с юбкой-карандашом до колена. Особенно интересно рубашка в клетку будет смотреться с кожаной юбкой.

Образ с рубашкой в клетку и кожаной юбкой / Фото с страницы в инстаграме Ida Sjunnesson

Кстати, рубашка в клетку также прекрасно подходит для многослойных образов. Ранее дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно сочетать несколько вещей, чтобы создать стильный осенний образ.