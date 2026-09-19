Особливо актуальними такі сорочки стають у перехідний період, коли вдень ще тепло, але вранці та ввечері – прохолодно. Саме в цей час їх активно додають до своїх образів модниці. Які сорочки в клітинку будуть актуальними восени 2026 року та з чим їх поєднувати – розповіло видання ELLE.

Які сорочки в клітинку обирати

Вільні моделі оверсайз залишаються популярними, але цього сезону до них додалися й більш приталені сорочки. Та найбільше змінилася сама клітинка. Цього сезону вона стала дрібнішою й нагадує візерунок на класичних чоловічих сорочках.

Образ із сорочкою в клітинку / Фото з інстаграм-сторінки dnazia

Серед найактуальніших відтінків – темно-синій і темно-зелений. Водночас в образах модниць часто можна побачити сорочки в коричневих, сірих і темно-червоних тонах.

Як носити сорочку в клітинку восени

Варіантів стилізації чимало. Один із них – носити сорочку як самостійний верхній шар, залишивши кілька верхніх ґудзиків розстебнутими, щоб утворити досить глибоке декольте. Так образ матиме більш розслаблений вигляд.

Образ з сорочкою в клітинку / Фото з інстаграм-сторінки Ida Sjunnesson

Ще один спосіб – вдягати сорочку поверх майки. Для базового образу підійдуть біла або сіра майка, які добре поєднуються з різними відтінками клітинки.

А якщо хочеться додати образу невимушеності, сорочку можна зав'язати на талії. Такий прийом добре працює в поєднанні з лонгслівом або замшевою курткою.

Образ із сорочкою в клітинку / Фото з інстаграм-сторінки Nadiya Lyalko

Щодо низу, то найпростіший варіант – вільні джинси.

Образ із сорочкою в клітинку / Фото з інстаграм-сторінки Kristine Bennigsen

Не менш вдало сорочка в клітинку поєднується зі штанами оливкового, коричневого та інших природних відтінків. Це можуть бути карго або штани-балони з гумками внизу.

Образ із сорочкою в клітинку / Фото з інстаграм-сторінки Tay Brito

У теплі дні сорочку можна носити й із шортами до коліна.

Образ із сорочкою в клітинку та шортами / Фото з інстаграм-сторінки Calota Andreea

Для більш жіночного образу поєднуйте її зі спідницею-олівцем до коліна. Особливо цікаво сорочка в клітинку виглядатиме зі шкіряною спідницею.

Образ з сорочкою в клітинку та шкіряною спідницею / Фото з інстаграм-сторінки Ida Sjunnesson

До речі, сорочка в клітинку також чудово підходить для багатошарових образів. Раніше дизайнер Андре Тан розповів, як правильно поєднувати кілька речей, щоб створити стильний осінній образ.