Щоб не обирати між комфортом і стилем, варто згадати про багатошаровість. Вона дозволяє легко змінювати образ протягом дня: щось зняти, щось додати – і не тягати на собі весь гардероб одразу. Тим паче що цей прийом знову серед актуальних трендів. Про це розповів український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в інстаграмі.

Як правильно створити багатошаровий образ

Головне – не вдягати на себе все одразу. Інакше замість продуманого образу легко перетворитися на дитину, яку мама зібрала на прогулянку за принципом "а раптом замерзнеш".

Перший шар має бути максимально легким. Обирайте футболку, майку або тонкий лонгслів. Така база не створюватиме зайвого об'єму, але стане комфортною основою образу.

Другий шар – сорочка, кардиган або легкий жакет. Саме його можна легко зняти вдень, коли температура підніметься.

Третій шар – тренч, вітрівка або коротка куртка. Вона знадобиться вранці, коли повітря ще прохолодне, і ввечері, коли температура знову почне падати.

Для такого образу чудово підійдуть прямі джинси вільного крою, штани або спідниця міді. Вони легко комбінуються з різними верхніми шарами й не роблять образ перевантаженим.

Багатошаровий осінній образ / Фото з інстаграм-сторінки Olga Liber

Щодо взуття, можна обрати лофери, кросівки, балетки або легкі ботильйони. Тут усе залежить від температури та вашого стилю.

Багатошаровий образ на осінь / Фото з інстаграм-сторінки Inès Frassint



Єдина проблема багатошаровості – куди подіти всі ці речі, коли вдень стане тепліше? Відповідь проста: велика містка сумка. У ній знайдеться місце і для кардигана, і для шарфа, і для всього того, що протягом дня раптом стане непотрібним.

Образ з місткою сумкою / Фото з інстаграм-сторінки Inès Frassint

Є ще одне важливе правило: кожен шар має добре виглядати окремо. Тоді ви легко адаптуєте образ до погоди протягом дня – щось знімете, щось додасте і не перетворитеся на людину, яка вийшла з дому з усім гардеробом.

А раніше ми розповідали про 5 помилок в осінніх образах, які можуть здешевити навіть дорогий гардероб.