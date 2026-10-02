Без правил после 60: Сара Джессика Паркер показала, как роскошно носить розовые банты и седину

Актриса и звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер доказала, что возраст не может быть препятствием для тех вещей, которые якобы считаются молодежными. Недавно она показала очень нежный образ с лентами, мимо которого мы не смогли пройти.

Ленты у актрисы были повсюду – на платье и даже в волосах. Стилисты актрисы создали для нее настоящий сказочный наряд. Вместе со своим мужем Мэтью Бродериком 61-летняя звезда посетила гала-вечер New York City Ballet. Читайте и смотрите, как можно элегантно и романтично уложить волосы с седыми прядями.

Коса с бантами: прическа, привлекающая внимание

Бьюти-образ актрисы привлек внимание фактурной прической. Сара Джессика Паркер выбрала длинную каскадную косу, заплетенную из объемных прядей. Спереди волосы гладко зачесаны назад с приподнятым объемом на макушке, что красиво открывает лицо и подчеркивает макияж с акцентом на глаза. В окрашивании стилисты сохранили естественность: серебристо-седые пряди у лица плавно переходят в медово-золотистые длинные локоны.

Сара Джессика Паркер с лентами в волосах: смотрите фото

Изюминкой укладки стали нежно-розовые атласные банты, вплетенные по всей длине косы от основания до самого низа. Они идеально перекликаются с лентами на платье, связывая весь образ в единое стилистическое целое.

Платье Сары Джессики Паркер с лентами

Основой вечернего ансамбля актрисы стало полупрозрачное пышное платье нежно-кремового оттенка с прозрачными длинными рукавами. Всю поверхность тонкой сетчатой ткани украшает мелкая вышивка из цветов в пастельных розово-зеленых тонах, что придает наряду весенней свежести и особой хрупкости.

Сара Джессика Паркер в платье с лентами: смотрите фото

Главным акцентом платья служит корсетная шнуровка вдоль лифа и юбки, выполненная из длинных нежных атласных лент розового цвета. Эти ленты завязаны в многочисленные банты и свободно ниспадают вниз, создавая динамику при ходьбе.

Актриса дополнила свой образ изящными подвесками, серьгами с жемчугом и светлым клатчем. Никаких стереотипов и правил в 60 лет. Ну, скажите, что это сказочно?

Если вы планируете отпускать седые волосы, то узнавайте на 24 Канале, как его плавно и красиво отрастить.