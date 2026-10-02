Стрічки в акторки були всюди – на сукні, і навіть у волоссі. Стилісти акторки створили для неї справжній казковий аутфіт. Разом зі своїм чоловіком Метью Бродеріком 61-річна зірка відвідала гала-вечір New York City Ballet. Читайте та дивіться, як можна елегантно і романтично укласти волосся з сивими пасмами.

Коса з бантами: зачіска, що привертає увагу

Б'юті-образ акторки привернув до себе увагу фактурною зачіскою. Сара Джессіка Паркер обрала довгу каскадну косу, заплетену з об'ємних пасом. Спереду волосся гладко зачесане назад із піднятим об'ємом на маківці, що гарно відкриває обличчя та підкреслює макіяж із акцентом на очі. У фарбуванні стилісти зберегли природність: сріблясто-сиві пасма біля обличчя плавно переходять у медово-золотаві довгі локони.

Сара Джессіка Паркер зі стрічками у волоссі: дивіться фото

Родзинкою укладки стали ніжно-рожеві атласні банти, вплетені по всій довжині коси від основи до самого низу. Вони ідеально перегукуються зі стрічками на сукні, зв'язуючи весь образ в єдине стилістичне ціле.

Сукня Сари Джессіки Паркер зі стрічками

Основою вечірнього ансамблю акторки стала напівпрозора пишна сукня ніжно-кремового відтінку з прозорими довгими рукавами. Всю поверхню тонкої сітчастої тканини прикрашає дрібна квіткова вишивка в пастельних рожево-зелених тонах, що додає вбранню весняної свіжості та особливої тендітності.

Сара Джессіка Паркер у сукні зі стрічками: дивіться фото

Головним акцентом сукні виступає корсетне шнурування вздовж ліфа та спідниці, виконане з довгих ніжних атласних стрічок рожевого кольору. Ці стрічки зав'язані у численні банти та вільно спадають донизу, створюючи динаміку під час ходьби.

Актриса доповнила свій лук витонченими підвісками, сережками з перлинами та світлим клатчем. Жодних стереотипів та правил у 60 років. Ну, скажіть, що казково?

Якщо ви плануєте відпускати сиве волосся, то дізнавайтеся на 24 Каналі, як його плавно та гарно відростити.