Не черный и не коричневый: этот оттенок туши возглавил рейтинг трендов макияжа

Когда привычная рутина превращается в автоматизм, самый простой способ вернуть свежесть образу – изменить всего одну мелкую деталь. Начиная с этой осени визажисты предлагают отложить привычные черные и шоколадные оттенки и обратить внимание на неожиданного фаворита осени, способного мгновенно подчеркнуть выразительность взгляда.

Именно синяя тушь становится главным трендом осеннего макияжа, пишет Who What Wear. Мировые визажисты утверждают: она придает игривости, играя на контрастах, и создает эффект легкого, свежего лица без длительных усилий у зеркала.



Синяя тушь на осень 2026 / Фото с Pinterest

Новый всплеск популярности этого оттенка – это не просто ностальгия по эстетике 1980-х или 2000-х годов. Современные формулы предлагают невероятную палитру: от глубокого насыщенного денима до сочного кобальта. Для тех, кто опасается слишком ярких экспериментов, бьюти-эксперты советуют выбирать темно-синие (navy) варианты.



Синяя тушь в моде осенью 2026 года / Фото Claudia Neacsu

При обычном освещении они имеют практически черный оттенок, однако на солнце или при искусственном свете создают глубокий, волшебный подтон и делают белки глаз визуально чище и ярче.

Еще одно преимущество синей палитры – ее универсальность. Она идеально подчеркивает карие глаза благодаря контрасту, делает зеленые оттенки более насыщенными и создает стильный монохромный образ с голубыми глазами. Наносить такой продукт можно как самостоятельный акцент, сочетать с теплыми коричневыми тенями для создания вечернего смоки или же подкрашивать только кончики ресниц для деликатного намека на цвет.



Преимущества синей туши на осень / Фото с Pinterest

Синюю тушь также можно сочетать с голубым карандашом для век или голубыми и насыщенными синими тенями. Таке сочетание дает "вау-эффект", и от ваших глаз точно будет невозможно отвести взгляд.

А чтобы ваш макияж всегда выглядел современно и элегантно, воспользуйтесь ценными советами по макияжу и узнайте об устаревших правилах.