Саме синя туш стає головним трендом осіннього макіяжу, пише Who What Wear. Світові візажисти переконують: вона додає грайливості, граючи на контрастах, і створює ефект легкого, свіжого обличчя без тривалих зусиль біля дзеркала.



Синя туш на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Новий сплеск популярності цього відтінку – це не просто ностальгія за естетикою 1980-х чи 2000-х років. Сучасні формули пропонують неймовірну палітру: від глибокого насиченого деніму до соковитого кобальту. Для тих, хто побоюється надто яскравих експериментів, б'юті-експерти радять обирати темно-сині (navy) варіанти.



Синя туш в моді восени 2026 / Фото Claudia Neacsu

При звичайному освітленні вони мають практично чорний відтінок, проте на сонці чи при штучному світлі створюють глибокий, магічний підтон і роблять білки очей візуально чистішими та яскравішими.

Ще одна перевага синьої палітри – її універсальність. Вона ідеально підкреслює карі очі завдяки контрасту, робить насиченішими зелені відтінки та створює стильний монохром із блакитними очима. Наносити такий продукт можна як самостійний акцент, поєднувати з теплими коричневими тінями для створення вечірнього смокі або ж підфарбовувати лише кінчики вій для делікатного натяку на колір.



Переваги синьої туші на осінь / Фото з Pinterest

Синю туш також можна поєднувати з блакитним олівцем для повік або блакитними чи насиченими синіми тінями. Таке комбо дає вау ефект і від ваших очей точно неможливо буде відвести погляду.

А щоб ваш макіяж завжди мав сучасний та елегантний вигляд, ловіть золоті поради щодо мейкапу та дізнавайтеся про застарілі правила.