Идеальный базовый наряд на каждый день: известная британская актриса показала стильный образ на осень

Создание элегантного повседневного образа не требует сложных стилистических решений или перегруженного гардероба. Сочетание белых широких джинсов, свободной рубашки и изысканных мюлей становится универсальной формулой, которая легко адаптируется к любому ритму дня.

Известная британская актриса Сюранна Джонс продемонстрировала безупречный наряд в стиле smart-casual, который станет настоящей находкой для прохладного сезона, пишет Woman & Home,

Звезда выбрала темно-синюю рубашку оверсайз от бренда With Nothing Underneath и джинсы прямого кроя с расширенными брючинами от Paige. Главный секрет этого лука заключается в контрасте: глубокий темно-синий оттенок верхней одежды выгодно подчеркивает свежесть и белоснежность денима.



Стильный кэжуал-образ на осень 2026 / фото из инстаграма

Белый низ и темный верх: почему эта формула всегда работает

Светлый деним осенью – это всегда изысканный штрих, который визуально освежает образ и делает его более дорогостоящим. Актриса дополнила наряд черными мюлями на невысоком каблуке kitten heel от COS и объемной сумкой-тоут от Victoria Beckham, добавив четкости и структуры.

Заменив привычные кроссовки на изящную обувь с закрытым или полуоткрытым носком, вы мгновенно превращаете непринужденный дневной наряд в вечерний лук для встречи с подругами или свидания.



Модные черные мюли на осень / Фото COS

Как стилизовать базовый наряд на каждый день

Чтобы придать рубашке более свободный и непринужденный вид, воспользуйтесь приемом half-tuck: заправьте в джинсы только одну переднюю полочку и подчеркните талию кожаным ремнем.

Когда температура на улице начнет снижаться, этот капсульный ансамбль будет выглядеть безупречно в сочетании с классическим бежевым или темно-коричневым тренчем.

Экспериментируйте с аксессуарами, добавляйте любимые украшения и создавайте свой неповторимый стиль, в котором вы будете чувствовать себя уверенно каждый день!

Кстати, отличным дополнением к этому образу может стать шелковый платок, который в этом осеннем сезоне будет в топе среди аксессуаров.