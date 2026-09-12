Новый перспективный тренд: что такое "скинификация" и как этот подход в сфере красоты меняет уход

Здоровые и блестящие волосы – один из показателей здоровья женщины и основа изысканного образа. Сегодня красота волос начинается не с поверхностной укладки, а с тщательного и осознанного ухода за кожей головы.

Современный уход за волосами переживает глобальную трансформацию. Привычное мытье головы уходит в прошлое, уступая место многоэтапным ритуалам, вдохновленным уходом за кожей лица, пишет Seppic.

Этот глобальный тренд получил название "скинификация". Его основная философия заключается в том, что кожа головы является продолжением кожи лица, а значит, требует такого же деликатного и насыщенного активными компонентами ухода.

Что такое скинификация волос и почему она актуальна

Скинификация – это перенос принципов, компонентов и последовательности ухода за кожей на уход за кожей головы и волосяными фолликулами. Бьюти-индустрия перешла от базового очищения к созданию высокоэффективных средств с сыворотками, пилингами и масками.

Современные потребители стремятся разобраться в составе продуктов и ищут в уходе за волосами знакомые средства по уходу за лицом. Именно поэтому активные ингредиенты, такие как пептиды, гиалуроновая кислота, ниацинамид, церамиды и растительные экстракты, уверенно вошли в состав бьюти-продуктов для волос.

Кроме того, уход за собой превратился в полноценный СПА-ритуал. Домашняя рутина стала способом снять стресс и проявить любовь к своему телу.



Что такое скинификация в уходе за волосами / Magnific

Практические советы по внедрению тренда в свою жизнь

Заботьтесь о микробиоме и коже головы. Здоровые волосы растут только на ухоженной коже, поэтому стоит выбирать средства с пребиотиками, которые поддерживают естественный защитный барьер и противодействуют воспалениям. Выбирайте продукты с активными компонентами. Для прочности прядей ищите в составе пептиды, для глубокого увлажнения – гиалуроновую кислоту, а для восстановления структуры – церамиды и растительные протеины. Обращайте внимание на легкие текстуры. Вместо тяжелых силиконов в моду входят концентрированные сыворотки, невесомые масла и эссенции, которые быстро впитываются и дают длительный результат. Защищайте локоны от воздействия окружающей среды – речь идет о защите волос от ультрафиолетового излучения, пыли и перепадов температуры с помощью несмываемых спреев с антиоксидантами.

Грамотный и систематический уход помогает сохранить длину и естественный блеск ваших локонов без лишних усилий. Ранее 24 Канал уже рассматривал важный вопрос о том, влияет ли регулярность мытья волос на их рост.