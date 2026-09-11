Специалисты по уходу за волосами развенчали популярный миф о том, может ли регулярное мытье ускорить рост волос. Как оказывается, сами по себе шампунь и вода не заставляют фолликулы работать быстрее, однако чистота кожи головы создает идеальные условия для здоровья волос, пишет Vogue.

Почему здоровье кожи головы – ключ к длине

Накопление кожного себума, остатков средств для укладки и пыли может забивать поры кожи головы. Это приводит к воспалениям и ослаблению волосяных луковиц, из-за чего волосы становятся ломкими и растут медленнее.

Регулярное и правильное очищение помогает поддерживать оптимальный микробиом кожи. Впрочем, слишком частое использование агрессивных шампуней может пересушивать кожу и провоцировать чрезмерную выработку кожного сала.



Как чистота волос влияет на их рост / Magnific

Как подобрать идеальную частоту мытья

Универсальной формулы не существует, ведь все зависит от вашего типа волос и образа жизни. Обладательницам жирного типа волос стоит мыть голову через день или по мере необходимости, выбирая мягкие безсульфатные средства.

Если же у вас сухие или вьющиеся волосы, достаточно очищать кожу головы 1 – 2 раза в неделю, чтобы сохранить естественный защитный барьер. Главное правило – ориентироваться на собственные ощущения и не допускать дискомфорта.

Уход и техника для максимального эффекта

Во время мытья уделяйте внимание легкому массажу кожи головы кончиками пальцев. Это улучшает микроциркуляцию крови, что стимулирует приток питательных веществ к волосяным фолликулам.

Также не забывайте увлажнять кончики кондиционером или маской, ведь сохранение длины зависит от того, насколько волосы защищены от ломкости.

Помимо правильной процедуры очищения, важную роль играет форма прически. Если у вас пышная шевелюра и вы хотите придать ей легкости, то посмотрите, какие стрижки можно сделать к осени.