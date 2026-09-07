Их можно носить и осенью: эти культовые солнцезащитные очки снова в моде

Последние несколько лет в моде были либо очень узкие, либо большие и массивные солнцезащитные очки. Этой осенью им на смену приходит классика – культовая модель Wayfarer, популярная в 1980-х годах.

Как отмечает VOGUE, мода той эпохи вновь вдохновляет дизайнеров. Поэтому этой осенью солнцезащитные очки не стоит убирать до следующего лета. Наоборот, Wayfarer можно смело носить и в холодное время года – эта классическая модель легко сочетается с осенней одеждой и подходит к разным образам.

Wayfarer появилась еще в 1952 году, но за почти 75 лет не утратила своей актуальности. Их главная особенность – узнаваемая квадратная оправа, которая хорошо подходит к разным формам лица. К тому же Wayfarer можно сочетать как с повседневной одеждой, так и с более элегантными образами.

Образ с очками Wayfarer / Фото с инстаграм-страницы Pernille Wilby

Неудивительно, что за десятилетия эти очки стали любимыми среди знаменитостей. В разные годы их носили Мэрилин Монро, Боб Дилан, Джеймс Дин и Бадди Холли.

Сегодня Wayfarer также можно увидеть в образах Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Кейт Миддлтон, A$AP Rocky и других.

Рианна и A$AP Rocky на Met Gala-2025 / Фото Getty Images

Впрочем, путь модели к статусу модной классики был не таким простым. К 1970-м годам интерес к Wayfarer заметно снизился. Все изменилось в 1982 году, когда Ray-Ban начал активно рекламировать очки через кино и телевидение. Бренд заключил соглашение о продукт-плейсменте – то есть оплатил появление своей продукции в фильмах и сериалах.

Так Wayfarer вновь стали популярными, а со временем превратились в настоящую классику.

Мадонна в 1980-х / Фото Getty Images

Кстати, Wayfarer – не единственный тренд прошлых десятилетий, который этой осенью снова становится актуальным. Мода на 2000-е также возвращается, в частности в образах с длинными блузами.