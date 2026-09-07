Як зазначає VOGUE, мода тієї епохи знову надихає дизайнерів. Тож цієї осені сонцезахисні окуляри не варто ховати до наступного літа. Навпаки, Wayfarer можна сміливо носити й у холодний сезон – ця класична модель легко поєднується з осіннім одягом і пасує до різних образів.

Wayfarer з'явилася ще у 1952 році, але за майже 75 років не втратила своєї актуальності. Їхня головна особливість – впізнавана квадратна оправа, яка добре підходить до різних форм обличчя. До того ж Wayfarer можна поєднувати як із повсякденним одягом, так і з більш елегантними образами.

Образ з окулярами Wayfarer / Фото з інстаграм-сторінки Pernille Wilby

Не дивно, що за десятиліття ці окуляри стали улюбленими серед знаменитостей. У різні роки їх носили Мерилін Монро, Боб Ділан, Джеймс Дін та Бадді Голлі.

Сьогодні Wayfarer також можна побачити в образах Тейлор Свіфт, Кейт Мосс, Кейт Міддлтон, A$AP Rocky та інших.

Ріанна та A$AP Rocky на Met Gala-2025 / Фото Getty images

Втім, шлях моделі до статусу модної класики був не таким простим. До 1970-х років інтерес до Wayfarer помітно знизився. Все змінилося у 1982 році, коли Ray-Ban почав активно рекламувати окуляри через кіно й телебачення. Бренд уклав угоду про продакт-плейсмент – тобто оплатив появу своєї продукції у фільмах і серіалах.

Так Wayfarer знову стали популярними, а згодом перетворилися на справжню класику.

Мадонна у 1980-х / Фото Getty images

До речі, Wayfarer – не єдиний тренд минулих десятиліть, який цієї осені знову стає актуальним. Мода на 2000-ні також повертається, зокрема в образах із довгими блузами.