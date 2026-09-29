Не стоит так поступать: основные ошибки при создании стильных образов

Согласитесь, иногда хочется надеть все самое красивое сразу? Иногда это срабатывает, но зачастую такой трюк может обернуться неудачным экспериментом. Чтобы этого не произошло – делимся основными ошибками при создании стильных образов.

Создавать стильные наряды каждый день – это настоящее искусство. Часто мы искренне убеждены, что покупаем самые актуальные тренды, но в зеркале почему-то видим совсем не тот результат, на который рассчитывали. Все дело в скрытых ошибках.

Проблема визуального шума в образах

Это когда каждая деталь в вашем гардеробе пытается привлечь к себе внимание. Это точно плохая история. Не стоит в одном ансамбле сочетать пестрые принты, яркие аксессуары и сложные по форме модели. Если у вас недостаточно опыта как стилиста, то может получиться перегруженный комплект.

Чтобы этого не произошло, стоит просто следить за балансом и гармонией. Например, если верх яркий и пестрый, то старайтесь подбирать более спокойный однотонный низ. Яркой деталью может быть, например, только одна вещь. Это может быть красный жакет на фоне черного платья или оранжевые колготки в комплекте с однотонным костюмом с юбкой.



Элегантный образ француженки / Фото из инстаграма Mélodie Banfield

Проблема размеров

Не игнорируйте выбор правильного размера. Не стоит покупать вещь, которая на несколько размеров больше или меньше, только потому, что она модная. Ни один тренд не будет смотреться в образе, если он сидит на вас неидеально. В итоге будет казаться, будто вы носите чужую вещь.

Что делать? Обязательно учитывайте свой размер. Если есть возможность примерить – обязательно ею воспользуйтесь.

Проблема однообразной стилизации

Это когда вы привыкли носить все вещи по одной формуле. Джинсы плюс рубашка или свитер; штаны плюс рубашка или свитер; юбка плюс рубашка и свитер и так далее. Стильные образы – это разнообразие. Каждый раз вам нужно придумывать что-то новенькое: завязать рубашку на талии, вместо свитера выбрать жакет, поэкспериментировать с многослойностью.



Стильный осенний образ с кюлотами / Фото из инстаграма Heather Shelley Fitzpatrick

А как создать многослойный образ просто – об этом 24 Канал уже рассказывал ранее.