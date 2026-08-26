Не боится ни ветра, ни шапок: самая модная и практичная стрижка на осень 2026 года

Стилисты уже назвали идеальную прическу для капризной осени. "Папа-боб" обещает стать главным хитом сезона благодаря своей универсальности и простоте в уходе.

Об этом подробнее уже рассказало издание Myself.

Стильная прическа на осень 2026 года

Речь идет о стрижке, которая мастерски балансирует между коротким классическим бобом и средней длиной. Пряди в этой прическе обычно достигают линии между подбородком и ключицами и создают непринужденный эффект слегка отросших волос. Это безупречный компромисс для тех, кто мечтает освежить форму, но не решается кардинально укоротить длину.

Главное преимущество "папа-боба" – абсолютная свобода в выборе укладок и полная устойчивость к любой погоде. Для элегантного гладкого силуэта в духе эстетики 90-х достаточно высушить волосы круглой щеткой, закрутить концы внутрь и нанести каплю масла для блеска.

Хейли Бибер – модель продемонстрировала стильную прическу на осень 2026 года / Фото из инстаграма инфлюенсерши

Не менее органично стрижка смотрится с легкими волнами. Обладательницам кудрей поможет легкий стайлинг, а на прямых волосах мягкие локоны можно создать обычной плойкой.

Более того, осенний ветер, дождь и шапки больше не испортят ваш внешний вид, ведь прическа держит форму без тонны лака. К тому же пряди можно легко собрать в аккуратный хвост или закрепить их заколками, поэтому эта стрижка станет самым удобным выбором для прохладного сезона.

Если же у вас длинные волосы и вы ищете изысканную альтернативу распущенным прядям, обратите внимание на косу-ореол. Эту романтическую прическу обожают Зендея и Оливия Родриго, а повторить ее можно за несколько минут.