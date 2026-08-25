Как отмечает издание Cosmopolitan, если вы устали от классических причесок и хотите попробовать что-то свежее и непринужденное, стоит обратить внимание на косу-ореол. Недавно этот роскошный стиль выбрали Зендея для красной дорожки и Оливия Родриго для выступления с группой The Smashing Pumpkins на фестивале Lollapalooza.

Зендея и Оливия Родриго продемонстрировали стильные прически

Стилистка Стефани Анджелон поделилась практичными советами, которые помогут легко воссоздать этот бьюти-тренд в домашних условиях.

Можно заплести две косы по бокам и закрепить их невидимками по периметру головы,

– отметила стилистка.

Это простой способ повторить такую прическу, особенно если вы не очень хорошо умеете плести косы. Если же ваши навыки плетения на высшем уровне, можно заплести французскую косу, начиная с затылка, а затем обернуть ее вокруг головы.

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Модная прическа, как у Оливии Родриго / Фото из инстаграма певицы

Еще один интересный способ – последовать примеру Зендеи и попробовать полусобранную косу-ореол, оставив основную длину волос распущенной. Так вариант отлично подойдет для удлиненного боба и других стрижек средней длины, если более короткие пряди на затылке постоянно выбиваются из плетения.

Зендея показала стильную прическу на длинные волосы / Фото Getty Images

Анджелон также советует девушкам не бояться естественной текстуры и плести косу на второй день после мытья волос, ведь так будет значительно меньше непослушных прядей. Кроме того, можно использовать текстурирующую пудру, чтобы придать волосам объем, а затем слегка распушить косу, осторожно вытягивая отдельные пряди.

Что интересно, обладательницы коротких волос также могут повторить этот тренд. Достаточно лишь взять стильный ободок-косу, не заплетая собственные пряди.

Напомним, ранее мы писали о ностальгических прическах из 1990-х и 2000-х, которые снова вернулись в моду.