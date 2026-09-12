Как подстричься после 60, чтобы волосы казались гуще: 5 идеальных причесок, которые омолаживают

Возрастные изменения неизбежно сказываются на густоте волос. Однако правильно подобранная прическа способна мгновенно вернуть волосам заметный объем, свежесть и выразительность.

Короткая и средняя длина творят настоящие чудеса с тонкими волосами, если выбрать вариант, который подходит именно вам, а не идет вразрез с вашей естественной текстурой. Об этом пишет издание Parade.

Идеальные прически для женщин старше 60 лет

Если кончики волос распушаются и выглядят полупрозрачными, то вас спасет прямой боб до подбородка. Ровная, сплошная линия по низу создает впечатление, будто пряди стали вдвое гуще в одно мгновение. Во время сушки достаточно лишь слегка подкрутить концы круглой щеткой к лицу, чтобы закрепить аккуратную форму прически.

Идеальная стрижка для женщин за 60 / Фото Pinterest

Серебристые волосы прекрасно оживают благодаря мягкому слоистому серебристому бобу. Более короткие пряди на макушке деликатно приподнимают корни, поэтому кожа головы больше не будет просвечивать.

Женская стрижка боб, которая подойдет женщинам после 60 лет / Фото Pinterest

Если же вас больше всего беспокоит поредевшая затылочная область, то обратите внимание на градуированный перевернутый боб. Он надежно удерживает объем и выдвигает верхние пряди вперед, образуя пышную шапочку.

Какую прическу выбрать после 60 лет / Фото Pinterest

Если же кончики уже настолько истончились, что их ничем не спасти, вас выручит микробоб с косой челкой до уровня мочек ушей. Он полностью срезает тусклые пряди, а боковая челка прикрывает редкие участки у висков.

Для от природы волнистых волос лучше всего подойдет итальянский боб. Здесь концы специально делают плотными и массивными, а мягкие волны визуально придают прическе густоту. Что интересно, чтобы красиво уложить такую прическу, выравнивание вовсе не требуется. Чем естественнее лежат пряди, тем дороже и свежее выглядит весь образ.

Итальянский боб – прическа для женщин за 60 / Фото Pinterest

Кстати, ранее мы уже рассказывали о главной прическе осени 2026 года. Она не требует сложной укладки и подходит для любого типа волос.