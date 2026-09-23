Микротренды осени 2026: 5 вещей, которые скоро будут буквально повсюду

Балетные кроссовки, большие винтажные броши и украшения для сумок могут стать одними из самых заметных деталей осенних образов. В этом сезоне мода постепенно отходит от чрезмерного минимализма, а привычные базовые вещи приобретают интересные акценты.

Стилистка Галина Денисюк эксклюзивно для 24 Канала рассказала о микротрендах, которые в этом сезоне набирают популярность, и объяснила, как включить их в гардероб без лишних покупок.



Стилистка Галина Денисюк рассказала о микротрендах / Фото из инстаграма стилистки

Главное, что нам стоит запомнить, – это то, что осень 2026 года не требует полностью менять гардероб ради актуальных тенденций. Наоборот, многие тренды можно адаптировать к уже знакомым вещам, добавив необычную обувь, украшение или несколько деталей к базовому образу.

В то же время стилистка подчеркивает: не все микротренды стоит воспринимать как долгосрочную инвестицию. Их задача – разнообразить гардероб и придать ему актуальности.

Балетные кроссовки

Одним из заметных микротрендов осени становятся балетные кроссовки. Это своеобразный гибрид балеток и спортивной обуви – легкий, женственный силуэт сочетается с более повседневным характером кроссовок.

Это что-то среднее между балетками и обычными кроссовками. Они хорошо вписываются в повседневный гардероб и позволяют добавить женственности даже простому образу,

– объясняет Галина Денисюк.



Балетные кроссовки на осень 2026 / Фото с Pinterest

Такую обувь можно сочетать с прямыми или широкими джинсами, штанами, юбками миди и платьями. Например, базовые джинсы, свитер и балетные кроссовки создают простой повседневный образ, а с юбкой или платьем обувь будет служить уже более женственным акцентом.

Стиль преппи становится более непринужденным

Клетка, ромбы, полосатые рубашки, свитера, жилеты и другие элементы стиля преппи никуда не исчезают. Однако осенью 2026 года это направление становится менее формальным.

Если раньше стиль "преппи" часто ассоциировался с идеально выглаженной рубашкой, жакетом, юбкой и лоферами, то теперь классические элементы предлагают сочетать с более повседневными вещами.



Какие свитера носить осенью 2026 года / Фото с Pinterest

Теперь все это носят более непринужденно и даже немного небрежно. Не нужно создавать идеальный образ, где каждая вещь буквально кричит о стиле преппи,

– говорит Денисюк.

Клетчатый жакет можно носить с джинсами и простой футболкой, рубашку – под объемный свитер, а трикотажный жилет – с широкими штанами или джинсами.

Именно сочетание классических вещей с повседневными делает стиль преппи современным. Образ должен выглядеть так, будто вы просто надели любимые вещи, а не пытались воссоздать готовую картинку с Pinterest,

– объясняет стилист.

Большие и винтажные броши

Еще одна деталь, которая может изменить даже очень простой осенний образ, – брошь. Но в этом сезоне речь идет не о маленьких незаметных украшениях, а о больших, выразительных и даже винтажных моделях. Прикрепить брошь можно не только на лацкан жакета. Броши хорошо смотрятся на пальто, свитерах, шарфах и других вещах из плотной ткани. Причем для такого тренда вовсе не обязательно покупать новое украшение.



Модные аксессуары на осень 2026 / Фото с Pinterest

Если у вас есть старые броши мамы или бабушки, которые давно лежат в шкатулке, самое время их достать. Винтажное украшение может очень интересно смотреться с современными вещами,

– советует стилистка.

По ее словам, особенно интересным будет сочетание нескольких брошей разного размера или формы. Главное – не перегрузить ими образ.

Брелки и подвески на сумках

Еще один тренд осени – персонализация сумок. Если раньше особенно ценились максимально лаконичные аксессуары без лишних деталей, то теперь сумка может стать способом продемонстрировать собственный характер. Минимализм постепенно уходит в прошлое, говорит стилистка, а сумки становятся более персонализированными. Брелоки, подвески, платочки – все, что придает образу характер.

К ручке сумки можно добавить брелок, декоративную подвеску, цепочку или даже несколько разных деталей. Еще один простой вариант – повязать на ручку шелковый платок. Этот тренд особенно удобен для тех, кто не хочет покупать новую сумку ради актуального образа.



Модные аксессуары для сумки / Фото с Pinterest

Необычные балетки и туфли

Еще одна тенденция осени касается обуви. В этом сезоне она все чаще становится не просто практичной частью образа, а его главным акцентом. В тренде – закрытые модели, вытянутые носки, интересные фактуры и необычные декоративные элементы.

К классическому костюму стилистка советует добавить необычные балетки, а к джинсам и свитеру – туфли с интересной фактурой или заостренным носком.

Если вы не любите яркую одежду и предпочитаете базовые цвета, именно обувь может стать той деталью, которая сделает образ интереснее. Это гораздо проще, чем полностью менять гардероб,

– объясняет стилистка.

Стоит ли скупать все микротренды

Несмотря на популярность этих деталей, стилистка советует не превращать сезонные тенденции в список обязательных покупок. Микротренды очень быстро становятся популярными и так же быстро могут надоесть.

По словам стилистки, достаточно выбрать одну-две тенденции, которые действительно соответствуют собственному стилю, и вписать их в уже имеющийся гардероб. Не забывайте, что тренды меняются, а собственный стиль остается.

Ранее стилистка Галина Денисюк рассказала, от каких вещей точно стоит отказаться осенью 2026 года.