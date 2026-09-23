5 главных трендов осени, которые уже появились в гардеробах модниц

Осень – прекрасное время, чтобы немного обновить гардероб и добавить в него актуальные тренды. При этом для этого вовсе не обязательно покупать много новых вещей – достаточно обратить внимание на несколько модных деталей.

Поэтому редактор журнала Cosmopolitan собрала пять трендов, которые уже можно увидеть в образах модниц.

Бордовый цвет

Бордовый этой осенью снова оказался среди главных трендов. Этот оттенок все чаще можно увидеть в одежде и аксессуарах. Он прекрасно вписывается в осеннюю палитру, поэтому неудивительно, что его популярность растет.

Насыщенный винный оттенок поможет добавить цвета в образ, но при этом не сделает его слишком ярким. Можно выбрать штаны или уютный свитер в этом цвете или же добавить небольшой бордовый акцент с помощью сумки, обуви или других аксессуаров.

Образ в бордовом цвете / Фото с страницы в инстаграме Lovisa Wallin

Анималистический принт

Леопардовый принт уже несколько сезонов подряд не теряет популярности, но этой осенью он не единственный в списке трендов. К нему присоединились зебра, коровья и оленья расцветки. Можно добавить акцент к образу с помощью платья или куртки либо выбрать более сдержанный вариант – сумку, обувь или другой аксессуар.

Образ с леопардовыми джинсами / Фото с инстаграм-страницы Vaness Bahelkova

Клетка

Клетка – еще один принт, который этой осенью снова вернулся в моду. У многих он может ассоциироваться со школьной формой, но сейчас этот узор выглядит совершенно по-новому. Дизайнеры и бренды предлагают интересные цветовые сочетания, необычные детали и современные фасоны. Поэтому клетка уже не выглядит старомодно, а наоборот – может стать стильным дополнением осеннего гардероба.

Образ с юбкой в клетку / Фото с инстаграма Lisa Mottl

Высокий воротник

Этой осенью особенно популярной становится верхняя одежда с высоким горлом. Такая деталь придает образу непринужденность и одновременно защищает от прохладной погоды. Высокий воротник можно увидеть на джинсовых куртках, длинных тренчах, кожаных пальто и других моделях верхней одежды.

Образ с курткой с высоким воротником / Фото с страницы в инстаграме Meotine

Аргайл

Осень – время свитеров, поэтому неудивительно, что вместе с ними в моду возвращается и принт аргайл. Он имеет немного винтажный и в то же время классический вид, поэтому прекрасно вписывается в современные образы.

В этом году аргайл выглядит по-новому. В тренде необычные цветовые сочетания, объемные модели и интересные варианты стилизации. Такой принт не обязательно должен выглядеть консервативно – его можно сочетать с повседневными вещами или выбирать свитера в более ярких цветах.

Образ со свитером с принтом "аргайл" / Фото с страницы в инстаграме Ambre Deveaux

Ранее мы рассказывали о том, что надеть в дождь, чтобы выглядеть стильно.