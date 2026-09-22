Одеться в дождь так, чтобы выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно, – задача не из простых. Хочется защититься от непогоды, но не укутываться в несколько слоев одежды и не отказываться от любимых вещей ради практичности.

На самом деле для удачного образа в дождь не нужно много. Стоит лишь учесть погоду и выбрать вещи, которые помогут оставаться сухими и при этом будут выглядеть стильно. Поэтому ниже 24 Канал собрал несколько простых идей, которые помогут разнообразить гардероб для дождливых осенних дней.

Что надеть в дождь, чтобы выглядеть стильно?

Один из самых простых вариантов для дождливой погоды – сочетать тренч с резиновыми сапогами. Тренч защищает от ветра и дождя, а резиновая обувь не боится луж. При этом вместе они выглядят гармонично и стильно.

Образ с тренчем и резиновыми сапогами / Фото со страницы Iga Wysocka в инстаграме

Если дождь не слишком сильный, вместо тренча можно надеть кожаную куртку. Она хорошо вписывается в осенний гардероб и придает образу более непринужденный настрой.

Образ с кожаной курткой / Фото с страницы в инстаграме Freya Killin

Еще один вариант для осени – объемный бомбер. Такие куртки сейчас особенно актуальны, а в дождливую погоду они еще и практичны. Бомбер хорошо защищает от ветра и небольших осадков и легко сочетается с повседневной одеждой. Дополнить такие куртки также можно ботинками с массивной подошвой.

Образ с бомбером / Фото с страницы в инстаграме @closet.rpp

Что касается низа, не обязательно ограничиваться джинсами или штанами. Если температура позволяет, попробуйте сочетать верхнюю одежду с юбкой, шортами-бермудами или наденьте капри.

Осенний образ / Фото с страницы в инстаграме Vaso Petrou

Во время дождя стоит подумать не только о верхней одежде и обуви, но и о головной убор. Водоотталкивающая шляпа с широкими полями поможет защитить волосы и лицо от капель. Для более повседневного образа подойдет кепка.

Осенний образ / Фото с страницы в инстаграме @floraliewhite

При этом помните, что пасмурная погода – не повод одеваться только в черное, серое и бежевое. Если хочется добавить образу настроения, попробуйте использовать яркий акцент. Это может быть сумка, шарф, свитер или даже пара обуви. Особенно эффектно на фоне серой погоды выглядят насыщенные оттенки розового, красного или синего. В то же время не обязательно строить весь образ вокруг яркого цвета – достаточно одной заметной детали.

Осенний образ / Фото с инстаграма Rebecca Olivia

А если погода меняется в течение дня, не забывайте о многослойности. Ранее Андре Тан рассказывал, как создать стильный многослойный образ на осень.