5 трендов ухода за кожей для красоты и здоровья осенью 2026

Уход за собой сегодня – это передовые технологии, глубокая забота о здоровье и стремление как можно дольше сохранить молодость кожи без агрессивного вмешательства. Поэтому следить за трендами в сфере красоты – это не просто про моду, а забота о себе.

Бьюти-тренды этой осени окончательно смещают акцент с радикальных экспериментов в сторону разумного восстановления, пишет Cosmopolitan. После многих лет увлечения агрессивными кислотами и пилингами мы наконец пришли к осознанному уходу, где на первом месте – крепкий кожный барьер и естественное сияние. Читайте о главных skincare-трендах этого сезона, которыми поделилась известная дерматологиня Дэнди Энгелман.

5 ключевых направлений в уходе за кожей, которые будут в фокусе этой осенью

Противовоспалительные ингредиенты нового поколения. В топе средств – эктоин, экзосомы и PDRN. Последний компонент – это строительный материал для восстановления клеток, который извлекают из ДНК молок лососевых рыб. В бьюти-сфере этот ингредиент часто неофициально называют "ДНК лосося". Они направлены не на агрессивное обновление, а на успокоение, быстрое заживление и защиту кожи от ежедневного стресса.



Тренды в уходе за кожей / Pexels

Ставка на долголетие (Longevity). Вместо попыток "законсервировать" молодость бьюти-мир делает ставку на поддержание здоровья клеток. В тренде – профессиональные процедуры для стимуляции собственного коллагена (RF-микроигольчатая терапия, биостимуляторы) вместо искусственного объема от филлеров.

Солнцезащита нового уровня. Использование SPF осенью уже стало нормой, но сейчас на рынке появляются новейшие солнцезащитные фильтры (например, BEMT). Они делают текстуры средств невесомыми, как в популярных корейских флюидах.



Как современно ухаживать за кожей лица / Magnific

"Молочные" текстуры. Тонеры, сыворотки и кремы с консистенцией молочка – главный мастхев. Они не перегружают кожу, глубоко увлажняют и служат идеальной шелковистой основой под макияж.

Эффект "персиковой" упругости. В тренде – упругая и плотная кожа. Для этого используют медные пептиды, гиалуроновую кислоту и новые аппаратные RF-технологии, которые подтягивают лицо без длительного восстановления.

Также в тренды ворвались "облачные" кремы, пришедшие к нам из Южной Кореи. Читайте об этом тренде и о том, чем он полезен.