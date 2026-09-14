Сияние вместо загара: как сохранить летний вид кожи осенью, следуя советам бьюти-экспертов

С наступлением первых осенних дней наша кожа требует особого внимания и грамотного обновления ежедневной косметической рутины. Вместо того чтобы любой ценой сохранять летний загар, эксперты советуют сосредоточиться на поддержании увлажненности и естественного сияния лица.

Смена сезонов всегда требует осознанного пересмотра повседневной рутины, пишет Elle. Звездный визажист Кристиан Брисеньо подчеркивает, что естественное сияние – это прежде всего результат увлажненности кожи, поэтому осенью стоит позволить оттенку естественным образом адаптироваться, не теряя свежести.

Разница между загаром и естественным сиянием

Главная основа ухоженного лица – это гладкая и глубоко увлажненная кожа, которая красиво отражает свет. Визажист и основатель бьюти-бренда Тим Куин объясняет, что загар постепенно смывается, но сохранить здоровый вид кожи гораздо важнее, чем цепляться за летний пигмент.

Увлажнение становится главной задачей осенью. Специалисты советуют выбирать средства с глицерином, гиалуроновой кислотой, церамидами и скваланом, ведь они укрепляют защитный барьер и предотвращают появление тусклости.



Почему нужно ухаживать за кожей осенью / Magnific

Мягкий уход и умеренное отшелушивание

Чрезмерное использование агрессивных скрабов, ретиноидов и кислот в переходный период может вызвать раздражение и лишить кожу естественного сияния. Вместо интенсивного пилинга лучше отдать предпочтение мягким энзимным средствам с увлажняющими компонентами.

Декоративные акценты для осеннего макияжа

Если естественный загар начинает угасать, вернуть теплый оттенок помогут косметические средства. Эксперты рекомендуют вовремя переходить на более светлый тональный крем, а выраженность скул подчеркивать кремовыми бронзерами и румянами.

Для тела прекрасно подойдут невесомые масла или легкие текстуры для открытых участков плеч и зоны декольте, которые придают деликатный блеск без ощущения липкости.

В переходный период особого внимания требует не только лицо, но и волосы. Напоминаем, что ранее мы рассказывали о новом бьюти-тренде "скинификация", который применяет философию ухода за кожей для красоты и здоровья ваших волос.