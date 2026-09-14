Зміна сезонів завжди вимагає свідомого перегляду щоденної рутини, пише Elle. Зірковий візажист Крістіан Брісеньйо наголошує, що природне сяйво – це насамперед результат зволоженості шкіри, тому восени варто дозволити відтінку природно адаптуватися, не втрачаючи свіжості.

Різниця між засмагою та природним сяйвом

Головна основа доглянутого обличчя – це гладка та глибоко зволожена шкіра, яка красиво відбиває світло. Візажист і засновник б'юті-бренду Тім Квін пояснює, що засмага поступово змивається, але зберегти здоровий вигляд шкіри набагато важливіше, ніж триматися за літній пігмент.

Зволоження стає головним завданням восени. Фахівці радять обирати засоби з гліцерином, гіалуроновою кислотою, церамідами та скваланом, адже вони зміцнюють захисний бар'єр і запобігають появі тьмяності.



Чим доглядати шкіру восени / Magnific

Лагідний догляд та помірне відлущування

Надмірне використання агресивних скрабів, ретиноїдів та кислот у перехідний період може викликати подразнення й звести нанівець природне сяйво. Замість інтенсивного пілінгу краще надати перевагу м'яким ензимним засобам зі зволожувальними компонентами.

Декоративні акценти для осіннього макіяжу

Якщо природна засмага починає згасати, повернути теплий фініш допоможуть косметичні засоби. Експерти рекомендують вчасно переходити на світліший тональний крем, а вираженість вилиць підкреслювати кремовими бронзерами та рум'янами.

Для тіла чудово підійдуть невагомі олії або легкі текстури для відкритих ділянок плечей та зони декольте, які надають делікатного блиску без відчуття липкості.

У перехідний період особливої уваги потребує не лише обличчя, а й шевелюра. Нагадуємо, що раніше ми розповідали про новий б'юті-тренд скініфікація, який застосовує філософію догляду за шкірою для краси та здоров'я вашого волосся.