Базовый уход за кожей 60+, который действительно работает: полезный гайд от врача

С возрастом кожа и волосы требуют особого внимания, однако эффективный уход вовсе не обязательно должен быть дорогостоящим. Главная цель в пожилом возрасте – сохранить барьерные функции кожи, предотвратить ее пересушивание и своевременно заметить опасные изменения.

Врач-дерматолог Екатерина Бакико поделилась полезным и доступным руководством по уходу за зрелой кожей для женщин старшего возраста. Поделитесь этими советами со своими мамами и бабушками, чтобы помочь им сохранить здоровье кожи без огромных затрат.

Очищение и увлажнение тела: избавляемся от сухости и шелушения

С возрастом кожа теряет эластичность и становится значительно суше. Обычное мыло может дополнительно вымывать защитный липидный слой, вызывая зуд и трещины.

Бережное мытье: используйте мягкие гипоаллергенные средства для очищения сухой кожи (можно выбирать универсальные гели для лица и тела или даже детские серии).

Водные процедуры: мыться лучше ежедневно, но если принять полноценный душ сложно, достаточно просто смыть пыль и пот теплой водой.

Гигиена и антиперспиранты: из-за возрастных изменений может появляться специфический запах тела. В этом нет ничего постыдного – используйте качественный антиперспирант вечером перед сном (под мышками и под грудью) и ежедневно меняйте нижнее белье.

Обязательное увлажнение: сразу после душа наносите на влажную кожу лица и тела увлажняющий крем или крем с эмолентами. Это устранит зуд, шелушение и ощущение стянутости.



Какой крем подойдет для очень зрелой кожи / Фото Екатерины Бакико

Уход за волосами и кожей головы

С возрастом волосы естественным образом становятся тоньше и теряют пигмент. Появление седины – это естественный процесс, и каждая женщина имеет право выбирать: окрашивать ее или носить естественный серебристый цвет.

Выбор шампуня: отдавайте предпочтение гипоаллергенным мягким формулам.

Борьба с перхотью: аптечные противогрибковые шампуни (например, с сульфидом селена) следует использовать по мере необходимости, а не на постоянной основе.

Защита от солнца и профилактика рака кожи

Большинство женщин старшего возраста много времени проводят на свежем воздухе или в огороде, пренебрегая защитой от ультрафиолета. Однако именно рак кожи является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в зрелом возрасте.

Текстильная защита: напоминайте родным об обязательном ношении шляп, платков, одежды с длинными рукавами и длинных юбок.

Крем с SPF: наносите солнцезащитный крем (SPF 50+) на все открытые участки – лицо, шею, зону декольте, руки и ноги.

Регулярный осмотр родинок: осматривайте кожу своих пожилых родственников, ведь они могут не заметить новообразования на спине или за ушами.



Какую защиту для зрелой кожи использовать / Фото Екатерины Бакико

Уход за стопами и кистями

Трещины на пятках и огрубевшая кожа – частая проблема, которая причиняет боль при ходьбе. Бюджетное смягчающее средство: ежедневно наносите на стопы и кисти обычный вазелин, а на ночь надевайте хлопковые носки или перчатки.

Салициловая мазь 10%: используйте ее на постоянной основе для смягчения участков с сильным огрубением.

Подолог и грибок: при наличии измененных или пораженных грибком ногтей обязательно обратитесь к врачу или подологу, не занимаясь самолечением.

Когда хочется более тщательного ухода

Если вы хотите расширить базовый уход, можно добавить активные ингредиенты:

гиалуроновая кислота – для глубокого увлажнения;

азелаиновая кислота – при наличии пигментных пятен;

ретинол или третиноин – для стимуляции обновления кожи и антивозрастного эффекта.

Опасные народные методы и "красные флажки"

Старшее поколение часто отдает предпочтение "натуральным" средствам, однако барсучий жир, чистотел, спиртовые настойки и травы часто вызывают химические ожоги и контактные дерматиты.

Никогда не выжигайте новообразования (папилломы, кератомы, родинки) чистотелом и не удаляйте их перевязкой нитью – под видом обычной бородавки может скрываться злокачественная опухоль. При появлении любых высыпаний обращайтесь к дерматологу.

Немедленно покажите родных врачу, если заметили "красные флажки":

раны или язвы, которые долго не заживают;

появление экземы или псориатических бляшек;

любые нетипичные изменения, асимметрию или быстрый рост родинок.

Здоровье зрелой кожи не требует покупки дорогой косметики – регулярное увлажнение, защита от солнца и внимательное отношение к новообразованиям помогут сохранить комфорт и красоту в любом возрасте.

Ну а с макияжем для зрелой кожи помогут секреты, о которых 24 Канал рассказывал ранее.