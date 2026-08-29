Лікарка-дерматологиня Катерина Бакіко поділилася корисним і доступним гайдом із догляду за зрілою шкірою для жінок старшого віку. Поділіться цими порадами зі своїми мамами та бабусями, щоб допомогти їм зберегти здоров’я шкіри без величезних витрат.

Очищення та зволоження тіла: позбуваємося сухості та лущення

З віком шкіра втрачає еластичність і стає значно сухішою. Звичайне мило може додатково вимивати захисний ліпідний шар, викликаючи свербіж та тріщини.

Щадне миття: використовуйте м'які гіпоалергенні засоби для очищення сухої шкіри (можна обирати універсальні гелі для обличчя та тіла або навіть дитячі серії).

Водні процедури: митися краще щодня, але якщо повноцінний душ прийняти важко, достатньо просто змити пил та піт теплою водою.

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Гігієна та антиперспіранти: через вікові зміни може з'являтися специфічний запах тіла. У цьому немає нічого сороміцького – використовуйте якісний антиперспірант увечері на ніч (під пахвами та під грудьми) і щодня змінюйте білизну.

Обов'язкове зволоження: одразу після душу наносьте на вологу шкіру обличчя та тіла зволожувальний або крем з емолентами. Це усуне свербіж, лущення та відчуття стягнутості.



Який крем підійде для дуже зрілої шкіри / Фото Катерини Бакіко

Догляд за волоссям та шкірою голови

З віком волосся природно стає тоншим, рідшим і втрачає пігмент. Наявність сивини – це природний процес, і кожна жінка має право обирати: фарбувати її чи носити природне срібло.

Вибір шампуню: надавайте перевагу гіпоалергенним м'яким формулам.

Боротьба з лупою: аптечні протигрибкові шампуні (наприклад, із сульфідом селену) варто використовувати за потреби, а не на постійній основі.

Захист від сонця та профілактика раку шкіри

Більшість жінок старшого віку чимало часу проводять на свіжому повітрі або на городі, нехтуючи захистом від ультрафіолету. Проте саме рак шкіри є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у зрілому віці.

Текстильний захист: нагадуйте рідним про обов'язкове носіння капелюхів, хусток, одягу з довгим рукавом та довгих спідниць.

Крем із SPF: використовуйте сонцезахисний крем (SPF 50+) на всі відкриті ділянки — обличчя, шию, зону декольте, руки та ноги.

Регулярний огляд родимок: оглядайте шкіру своїх літніх родичів, адже вони можуть не помітити новоутворення на спині чи за вухами.



Який захист зрілої шкіри використовувати / Фото Катерини Бакіко

Догляд за стопами та кистями

Тріщини на п'ятах та загрубіла шкіра – часта проблема, яка завдає болю під час ходьби. Бюджетний пом'якшувач: щодня наносьте на стопи та кисті звичайний вазелін, а на ніч надягайте бавовняні шкарпетки чи рукавички.

Саліцилова мазь 10%: використовуйте її на постійній основі для розм'якшення ділянок із сильним загрубінням.

Подолог та грибок: за наявності змінених або уражених грибком нігтів неодмінно зверніться до лікаря або подолога, не займаючись самолікуванням.

Коли хочеться більшого догляду

Якщо ви бажаєте розширити базовий догляд, можна додати активні інгредієнти:

гіалуронова кислота – для глибокого зволоження;

азелаїнова кислота – за наявності пігментних плям;

ретинол або третиноїн – для стимуляції оновлення шкіри та антивікового ефекту.

Небезпечні народні методи та "червоні прапорці"

Старше покоління часто надає перевагу "натуральним" засобам, проте борсучий жир, чистотіл, спиртові настоянки й трави часто спричиняють хімічні опіки та контактні дерматити.

Ніколи не випалюйте новоутворення (папіломи, кератоми, родимки) чистотілом чи не видаляйте перев'язуванням ниткою – під виглядом звичайної бородавки може ховатися злоякісна пухлина. З будь-якими висипаннями звертайтеся до дерматолога.

Негайно покажіть рідних лікарю, якщо помітили "червоні прапорці":

рани або виразки, які довго не гояться;

появу екземи чи псоріатичних бляшок;

будь-які нетипові зміни, асиметрію чи швидкий ріст родимок.

Здоров’я зрілої шкіри не вимагає купівлі дорогої косметики — регулярне зволоження, захист від сонця та уважність до новоутворень допоможуть зберегти комфорт та красу в будь-якому віці.

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