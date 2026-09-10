Памела Андерсон, Амаль Клуни и другие: эффектные бьюти-образы звезд на Венецианском кинофестивале

Бесспорно, в центре внимания Венецианского кинофестиваля – находится кино. Впрочем, красная дорожка с каждым годом становится не менее интересной для любителей моды и красоты. Звезды демонстрируют роскошные платья, эффектные прически и макияж, которые хочется рассматривать во всех деталях.

Поэтому 24 Канал собрал самые интересные бьюти-образы знаменитостей на Венецианском кинофестивале 2026 года – здесь есть и голливудские волны, и ретро-прически, и яркие губы, и естественный макияж.

Актриса Сидни Свини в очередной раз доказала, что статус эффектной блондинки ей к лицу. На ужине Armani Beauty в Венеции актриса появилась с мягкими волнами на волосах, дополнив образ сияющим макияжем с выразительными глазами и нюдовыми губами.

А вот Амаль Клуни сделала ставку на классику. Для выхода на красную дорожку она выбрала роскошные волнистые локоны с мягкими светлыми прядями.

Тем временем Кендалл Дженнер решила немного поэкспериментировать с прической. Модель сделала зигзагообразный пробор с перекрещивающимися линиями, напоминающий моду 2000-х. Макияж она оставила привычным для себя – нежные губы и легкий дымчатый акцент на глазах.

Если Кендалл сделала ставку на трендовую деталь в прическе, то актриса Клэр Фой привлекла внимание именно макияжем. Ее идеально прорисованные красные губы точно повторяли оттенок платья Bottega Veneta, а насыщенный цвет особенно подчеркивал голубые глаза звезды.

Клэр Фой / Фото Getty Images

Еще одна знаменитость, продемонстрировавшая эффектную прическу, – Пенелопа Крус. Ее боб со светлыми прядями стремительно становится одной из самых заметных стрижек сезона. Такой вариант выглядит одновременно современно и непринужденно.

Бриттани Сноу обратилась к эстетике старого Голливуда. Актриса привлекла внимание челкой, кончик которой закрутила в выразительный локон.

А звезда "Дневников вампира" Нина Добрев сделала ставку на выразительный макияж глаз. Она выбрала дымчатые тени и матовую помаду серо-бежевого оттенка.

Нина Добрев / Фото Getty Images

Не менее эффектно выглядела Никола Пельтц-Бекхэм, в которой парикмахеры сделали довольно сложную прическу. Для выхода на красную дорожку она выбрала необычный пучок с косами

Но, пожалуй, больше всего внимания традиционно привлекла Памела Андерсон. Американская актриса и модель вновь появилась на красной дорожке без макияжа. После смерти своей любимой визажистки Памела отказалась от привычного макияжа и лишь изредка делает исключение для трендового макияжа "без макияжа". Свой естественный образ на Венецианском фестивале она дополнила идеально уложенными белокурыми локонами.

Кстати, в этом году 18-летняя дочь Миллы Йовович дебютировала на Венецианском кинофестивале.