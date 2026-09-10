Тож 24 Канал зібрав найцікавіші б'юті-виходи знаменитостей на Венеціанському кінофестивалі 2026 року – тут є і голлівудські хвилі, і ретроукладки, і яскраві губи, і природний макіяж.

Акторка Сідні Свіні вкотре довела, що статус ефектної блондинки їй пасує. На вечері Armani Beauty у Венеції акторка з'явилася з м'якими хвилями на волоссі, доповнивши образ сяйливим макіяжем із виразними очима та нюдовими губами.

А от Амаль Клуні зробила ставку на класику. Для виходу на червону доріжку вона обрала розкішні хвилясті локони з м'якими світлими пасмами.

Тим часом Кендалл Дженнер вирішила трохи поекспериментувати із зачіскою. Модель зробила зигзагоподібний проділ із перехресними лініями, який нагадує про моду 2000-х. Макіяж вона залишила звичним для себе – ніжні губи та легкий димчастий акцент на очах.

Якщо Кендалл зробила ставку на трендову деталь у зачісці, то акторка Клер Фой привернула увагу саме макіяжем. Її ідеально промальовані червоні губи точно повторювали відтінок сукні Bottega Veneta, а насичений колір особливо підкреслював блакитні очі зірки.

Клер Фой / Фото Getty images

Ще одна знаменитість, яка продемонструвала ефектну зачіску, – Пенелопа Крус. Її боб зі світлими пасмами стрімко стає однією з найпомітніших стрижок сезону. Такий варіант має водночас сучасний і невимушений вигляд.

Бріттані Сноу звернулася до естетики старого Голлівуду. Акторка привернула увагу чубчиком, кінчик якого закрутила у виразний завиток.

А зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев зробила ставку на виразний макіяж очей. Вона обрала димчасті тіні та матову помаду сіро-бежевого відтінку.

Ніна Добрев / Фото Getty images

Не менш ефектно виглядала Нікола Пельтц-Бекхем, якій перукарі зробили доволі складну зачіску. Для виходу на червону доріжку вона обрала незвичайний пучок із косами

Та, мабуть, найбільше уваги традиційно привернула Памела Андерсон. Американська акторка та модель знову з'явилася на червоній доріжці без макіяжу. Після смерті її улюбленої візажистки Памела відмовилася від звичного мейкапу і лише іноді робить виняток для трендового макіяжу "без макіяжу". Свій натуральний образ на Венеційському фестивалі вона доповнила ідеально укладеними білявими локонами.

До слова, цьогоріч 18-річна донька Мілли Йовович дебютувала на Венеційському кінофестивалі.